Беспилотные автобусы за месяц перевезли в Таллинне примерно 5500 человек

В субботу, 26 августа, в Таллинне завершился эксперимент по перевозке пассажиров на автобусах без водителя. В 2018 году эти автобусы появятся на улицах Пярну.

За месяц беспилотные автобусы накрутили 1300 км и перевезли примерно 5500 человек между зданием "Котла культуры" (около Горхолла) и бульваром Мере, передает rus.err.ee.

По словам советника по инновациям Госканцелярии Мартена Каэватса, технология беспилотных автомобилей находится еще в зачаточном состоянии, однако развитие технологии искусственного интеллекта проходит очень быстро. "Информация о каждом пройденном беспилотными автобусами в Таллинне километре делает их более эффективными и быстрыми".