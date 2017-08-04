Беспилотные автобусы опасны? Почему они не уступают пешеходам дорогу

Появившиеся совсем недавно на улицах Таллинна беспилотные автобусы уже успели вызвать у общественности ряд эмоций и вопросов, в том числе: почему транспортное средство не останавливается перед пешеходными переходами и не пропускает людей?

По словам руководителя по экспорту фирмы-оператора автобусов Easymile Milrem AS Герт Д.Ханкевич, оба автобуса EasyMile EZ 10 оснащены по углам сенсорами с углом обзора в 360 градусов, которые сообщают о преградах на дороге. ”Сенсоры распознают и пешеходов и останавливают автобус, если последние находятся к нему слишком близко. Если перед автобусом появляется препятствие, то программа замедляет скорость и автобус останавливается перед препятствием. Вторая возможность для остановки автобуса — при помощи пассажиров и оператора”, — пояснил он. Остановить автобус механическим путем можно двумя способами: нажать на красную кнопку или перейти на манульное управление.

При этом в первом случае ввиду достаточно низкой скорости автобуса толчок не такой сильный, чтобы, как говорят критики, пассажиры могли полететь по салону кубарем. ”Подобная ситуация может произойти и в обычном городском автобусе, если водитель во избежание столкновения резко нажмет на тормоз”, — отметил Ханкевич. В случае перехода на мануальное управление автобус очень легко останавливается. ”Этот вариант используется и перед пешеходными переходами. Операторы — все сами тоже являются водителями и хорошо осведомлены о ПДД, в том числе о преимуществе пешеходов. Для того, чтобы автобус смог продолжить свой путь, управление переключается обратно на автономное. Это занимает несколько секунд, и может случиться, что к моменту, когда автобус начинает двигаться, к пешеходному переходу уже подошли новые люди”, — пояснил он.

"Автобусы каждый день ездят по одному и тому же маршруту. Люди на встречающихся на пути автобуса пешеходных переходах, скорее всего, каждый день разные. Вероятно, случалось, что люди еще не знают, как действовать в случае с беспилотными автобусами и опасаются переходить дорогу сразу после того, как загорелся зеленый свет".

Ханкевич отметил, что самоуправляющеся автобусы — совершенно новое явление на дорогах города, поэтому всем сторонам есть чему учиться. ”Учимся мы как оператор, учится город, производитель автобусов, пассажиры и другие участники дорожного движения”, — сказал он и заверил, что все замечания будут учтены, а недочеты исправлены по мере их выявления.