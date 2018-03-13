Беременна в 15: "в тот день, когда родился наш ребенок, его отец пообещал меня убить"

В редакцию Naistekas написала письмо Яаника и рассказала историю о том, как в 15 лет она забеременела, а молодой человек забирал у нее деньги, избивал и терроризировал и как в итоге ей удалось разорвать этот порочный круг. Своей историей женщина хочет сказать: выход есть всегда!

С отцом своего будущего ребенка Яаника в погоне за настоящей любовью познакомилась в возрасте 14 лет на сайте знакомств. Он был на несколько лет ее старше и на тот момент находился в отношениях. Девушка поддалась на комплименты и признания в любви и молодые люди начали встречаться.

”Я рассказала ему о своей жизни, в том числе о том, какое у меня было ужасное детство, о моральном и физическом насилии со стороны своего старшего брата и о том, насколько уязвимой все это меня сделало. Он в свою очередь рассказал, как над ним издевались одноклассники в начальной и основной школе, сравнивал свою жизнь с фильмом ”Класс” и говорил, что мать его не любит и постоянно делает больно”.

”В 15 лет я забеременела. По его словам, это была моя вина, потому что я не предохранялась таблетками. Сначала мои родители ничего не знали. И родители, и мои друзья называли моего молодого человека странным и слишком заносчивым. Потом я познакомилась с его родителями, поскольку из-за беременности им пришлось смириться со мной”.

”В определенный момент мой парень стал относиться ко мне жестоко. Он думал только о своих интересах и вел себя эгоистично. Он забрал у меня банковскую карту, чтобы заправлять машину, и сказал, что ему это пособие нужно больше, чем мне”.

Летом пара отправилась в деревню к бабушке и дедушке молодого человека. Там гостил и его брат, к которому парень постоянно ревновал Яанику. Именно здесь он и начал применять в отношении своей избранницы физическую силу.

”Тогда в деревне он, пьяный, впервые по-настоящему напал на меня, схватил за запястья, тряс и толкал, — рассказывает Яаника. — Потом мы поехали в Тарту к моим родителям, где вместе с моим братом, опять же будучи пьяными, они украли у моей мамы 500 крон”.

По просьбе матери парня молодые переехали к ней в Таллинн. Сам парень постоянно твердил, что хотел бы, чтобы родилась девочка. Насилие продолжалось. ”Однажды он заставил меня спать на полу, стащил с ковра на голый пол, сорвал кофту и открыл окно. В отместку за то, что я не захотела заниматься с ним сексом. Закончила я в больнице с сильным воспалением почек”, — рассказывает Яаника.

”Он постоянно называл меня шлюхой, толкал, бил открытой рукой в лицо или другие места, боясь оставить следы. У меня была угроза прерывания беременности, поскольку эмоционально и физически я была сломлена. Мне выписали таблетки от болей и схваток, но ребенок все-таки родился раньше срока”. В тот день Яаника расплакалась прямо в роддоме и рассказала врачам обо всем, что пережила во время беременности. Узнав это, отец ребенка написал, что если она сделает еще что-то подобное, то он ее убьет.

Молодой человек не работал, все вещи ребенку были куплены на декретные, которые удалось получить благодаря его матери, устроившей Яанику к себе на работу на один день. Согласно договоренности, деньги должны были поступать на счет матери, но и их в результате разборок забирал себе сын. ”Далее семейные пособия, пособия по рождению и прочее также отходили моему парню. Точнее, он снимал с моего счета все деньги и клал на свой, за исключением семейного пособия, которое и так шло ему”. Со своими родными Яанике он общаться запрещал.

Рукоприкладства продолжались. ”Однажды в состоянии алкогольного опьянения он меня изнасиловал, когда я отказала ему в близости, и даже слезы не остановили его. Несколько раз он запирал меня на ключ”, — рассказывает женщина.

Однажды Яанике все-таки удалось побывать у родных в гостях, хотя и в присутствии молодого человека. ”Мама сказала мне, чтобы я не возвращалась туда, чтобы осталась с доченькой у нее. На меня вмиг снизошло озарение и я вновь стала мечтать, надеяться и вынашивать в голове план по побегу”.

Мама отправила дочке одежду и деньги, но, когда молодой человек узнал об этом, то вышел из себя. Насилие продолжилось, и не известно, чем бы все кончилось, если бы в один прекрасный день родители Яаники не приехали в Таллинн и не забрали ее.

Последовал террор как стороны отца ребенка, так и со стороны его родителей, которые хотели вернуть внучку. Молодой человек приезжал на место, также распускал руки и еще долго продолжал домогательства по телефону. Не унимался он еще много лет.

”В итоге мне удалось дать понять, что я тоже чего-то стою и что мною нельзя командовать и контролировать. По поводу отношений я сказала, что все давно кончено, на что он ответил, что никогда и не любил меня”.

Сейчас Яаника находится в других отношениях, которые называет счастливыми, и вновь ждет ребенка: ”Сейчас я сильнее и счастливее, чем когда-либо ранее. Вот только у моей 8-летней дочери проблемы с концентрацией внимания. Врачи говорят, что это расплата за насилие и эмоциональное напряжение во время беременности. Но, к счастью, это поддается компенсации”.