28.06.2018, 17:26

Берегите себя! Лишь четверть опрошенных не сталкивались с опасными ситуациями на дорогах


rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Nõo lähistel 21.06.18
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Из результатов составленного по инициативе дивизиона коммерческих автомобилей Volkswagen опроса следует, что с опасными ситуациями на дорогах сталкивалось большинство людей. Дикое животное на дороге видели более чем 90% ответивших, 98% респондентов видели переходящих в неположенном месте дорогу пешеходов. Скольжение на мокрой дороге на собственном опыте ощутили 80% ответивших. Предлагаемыми производителями автомобилей специальными системами безопасности пользуется 70% респондентов. Всего в опросе приняло участие 137 участников дорожного движения.

В составленном для водителей опроснике рассматривались различные рискованные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах, начиная с поведения при скольжении на мокрой дороге и заканчивая оценкой общей культуры вождения в Эстонии. Из результатов следует, что лишь 2 человека из 137 никогда не видели переходящего в неположенном месте пешехода. 26 респондентов из 137 вынуждены были экстренно тормозить из-за переходящего в неположенном месте дорогу пешехода, создавая, таким образом, потенциально опасную для собственной жизни и жизни окружающих людей ситуацию.

80% респондентов испытало на собственном опыте неконтролируемое скольжение на мокрой дороге. Эта ситуация обусловлена тем, что при езде на большой скорости между дорогой и покрышкой возникает слой воды. После этого покрышки теряют контакт с поверхностью дороги, и машина будто бы едет по воде. Стоит отметить, что управляемость автомобиля в этой ситуации в значительной мере снижается и если скорость слишком большая, то водитель теряет контроль над своим автомобилем.

Предлагаемыми автопроизводителями специальными системами, такими, например, как электронный контроль устойчивости ESC пользовались или пользуются постоянно 72% участников опроса. Напротив 6,5% об этих системах ничего не слышали.

104 ответивших дали также свою оценку общей культуре поведения на дорогах Эстонии. 33% респондентов были в своих оценках нейтральными, и нашли в культуре поведения и хорошее и плохое. 26 ответивших были позитивными и двое из их числа описали культуру поведения на дорогах как отличную. Негативных ответов было все же больше, чем позитивных. Таких ответов оказалось 41% из числа ответивших.

ТОП

”В автошколе учат сдавать экзамен, а не быть участником дорожного движения”,- прокомментировал один из ответивших. ”Весьма плохо, молодых ”зеленых” водителей зачастую обижают, видя на их машине зеленый кленовый лист. Многие водители не знают правил дорожного движения. Отсутствует общая вежливость, не пропускают других водителей, вызывая, таким образом, опасные ситуации. Особенно грустно становится из-за нетрезвых водителей, и в этой связи полиция делает обобщения в отношении других водителей и все это влияет на отношение граждан к государственным органам правопорядка”,- прокомментировал один из ответивших.

Проведенный в июне опрос был организован по инициативе дивизиона коммерческих автомобилей Volkswagen, и ответить можно было на форумах портала Auto24, а также в блоге Wroomer в Facebook. Всего на вопросы опроса ответило 137 человек.

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Спасибо за ответы и удачи!
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