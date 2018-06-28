Берегите себя! Лишь четверть опрошенных не сталкивались с опасными ситуациями на дорогах

Из результатов составленного по инициативе дивизиона коммерческих автомобилей Volkswagen опроса следует, что с опасными ситуациями на дорогах сталкивалось большинство людей. Дикое животное на дороге видели более чем 90% ответивших, 98% респондентов видели переходящих в неположенном месте дорогу пешеходов. Скольжение на мокрой дороге на собственном опыте ощутили 80% ответивших. Предлагаемыми производителями автомобилей специальными системами безопасности пользуется 70% респондентов. Всего в опросе приняло участие 137 участников дорожного движения.
В составленном для водителей опроснике рассматривались различные рискованные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах, начиная с поведения при скольжении на мокрой дороге и заканчивая оценкой общей культуры вождения в Эстонии. Из результатов следует, что лишь 2 человека из 137 никогда не видели переходящего в неположенном месте пешехода. 26 респондентов из 137 вынуждены были экстренно тормозить из-за переходящего в неположенном месте дорогу пешехода, создавая, таким образом, потенциально опасную для собственной жизни и жизни окружающих людей ситуацию.