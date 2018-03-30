Береги в кармане money: много ли в столице карманников и как защитить свое имущество

В последние дни солнце светит во все лопатки, и хотя еще бывает морозно, абсолютно очевидно, что настоящая весна уже не за горами. Как известно, каждый год с наступлением тепла активизируются карманники. Особенно актуальна эта проблема для Таллинна, где всегда много людей — как местных, так и приезжих, — а значит, воришкам есть чем поживиться.

Разумеется, в столице принимают различные меры, чтобы предупредить горожан и гостей города о необходимости быть более внимательными. Так, прошлым летом на улицы Старого города нанесли предупреждающую разметку, а в городском общественном транспорте висят соответствующие наклейки. Но улучшило ли это ситуацию?

Мы поинтересовались у полиции, много ли карманных краж сейчас совершается в Таллинне и где следует быть особенно бдительными. О сегодняшнем положении дел Delfi рассказал следователь по особым делам Кеслиннаского отделения полиции, капитан полиции Кайдо Атспол.

По его словам, если говорить о карманных кражах, зарегистрированных на обслуживаемой Кесклиннаским отделением полиции территории, то число карманных краж, как уголовных преступлений, когда сумма ущерба превышает 200 евро, так и проступков, в 2017 году уменьшилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года. В прошлом году в Кесклиннаском отделении полиции всего было зарегистрировано порядка 470 карманных краж, из которых около 60% являлись преступлениями и 40% — проступками. Хотя число совершенных карманных краж и других видов краж постоянно уменьшается, этот вид преступлений все еще остается самым распространенным, поэтому следует всегда сохранять бдительность, а также сделать все от себя зависящее, чтобы защитить и сохранить свое имущество.

Большая часть случаев карманных краж была зарегистрирована в барах, ресторанах, увеселительных заведениях, когда люди не так внимательно следят за своими личными вещами, телефонами, кошельками, женскими сумками, верхней одеждой, оставляют вещи без присмотра. Злоумышленники пользуются тем, что человек активно проводит время и отвлекается, либо находится в состоянии алкогольного опьянения и от этого не очень внимателен. До сих пор встречаются случаи карманных краж в общественном транспорте, хотя таких случаев становится все меньше. Жертвами карманных краж могут стать как туристы, так и местные жители.

В случае карманных краж люди чаще всего лишаются мобильных телефонов, а также кошельков как с наличными, так и с документами и банковскими картами. Поэтому крайне важно помнить, что никогда нельзя хранить банковские карты и пин-коды от карт вместе, ведь в таком случае сумма ущерба может быть намного больше, чем стоимость нового кошелька и получение новой пластиковой карты. На практике полиция сталкивается со случаями, когда жертвы не только хранили в кошельке конверт с пин-кодами вместе с банковской картой, но пин-коды были выцарапаны на самой карте. Если вы получаете в банке новую карту с пин-кодом, который вам сложно запомнить, то поменять пин-код можно в банкомате. Конечно же, пин-код должен быть сложнее, чем 1234 или 0000 — всегда можно найти для себя запоминающуюся комбинацию цифр, которую будет сложно разгадать постороннему человеку. Таким образом, даже если у вас украдут банковскую карту или вы ее потеряете, вы сможете быстро защитить себя, закрыв карту через банк, не опасаясь, что злоумышленник опустошит ваш счет за несколько минут.

Также не надо стесняться закрывать свой пин-код от посторонних глаз, когда вы набираете комбинацию цифр своего пин-кода. Злоумышленники подглядывают за совершающим покупку или снимающим наличные человеком (так называемый shoulder surfing), запоминая его пин-код, затем крадут карту или кошелек и снимают наличные. Поэтому при вводе пин-кода убедитесь, что за вами никто не подсматривает, и прикрывайте цифры другой рукой.

Заявление о том, что вы стали жертвой имущественного преступления, можно подать и по интернету, через сайт Департамента полиции и погранохраны www.politsei.ee. Полиция призывает сообщать обо всех преступлениях и правонарушениях, даже если сумма ущерба, но мнению потерпевшего, не так велика. Информация о совершаемых преступлениях и правонарушениях очень важна для полиции. Если у полиции есть информация о таких преступлениях, то это дает возможность вмешаться в ситуацию и таким образом предупредить новые подобные преступления. Если вам нужна помощь незамедлительно, то смело звоните на номер 112.