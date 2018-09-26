Белобровцев: в сентябре возрастут зарплаты работников сферы образования

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что с 2006 года в Таллинне зарплаты педагогов в детских садах и школах находятся на одном уровне. ”Мы ценим труд учителей и вклад в работу с детьми помощников учителей, поэтому вот уже много лет поднимаем им зарплату, — сказал Белобровцев. — За двенадцать лет зарплата педагога в детском саду выросла на 155%”.

Исходя из дополнительного бюджета Таллинна на 2018 год, было решено с 1 сентября повысить оплату труда работников образовательных учреждений, финансируемых из городского бюджета, следующим образом: нижний предел зарплаты воспитателей детского сада, педагогов в городских школах и школах по интересам, а также опорных специалистов составит 1150 евро в месяц, зарплата помощников учителей составит 610 евро.

Нижний предел месячной зарплаты директоров детских дошкольных учреждений в зависимости от количества групп составит от 1530 до 1860 евро. Зарплата директора муниципальной школы по интересам в зависимости от числа учеников составит 1645 — 2200 евро. Нижний предел зарплаты директора Таллиннского Дома учителя — 1775 евро, а директора Таллиннского центра учебного консультирования — 1855 евро.

В переговорах об уровне зарплат участвовали вице-мэр Вадим Белобровцев, представитель Таллиннского объединения руководителей детских дошкольных учреждений Рийна Лялль, представитель руководителей Таллиннских школ по интересам Рауль Томберг и председатель Таллиннского профсоюза учителей Аннемай Аннийерв.