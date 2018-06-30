30.06.2018, 11:01

Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

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это со времен СССР
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 13
Vadim Belobrovtsev
Vadim BelobrovtsevFoto: Tiit Blaat

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказала Delfi, что будет болеть за Россию.

"Сборную России я поддерживаю потому, что исторически так сложилось еще с 1980-х, когда была еще не Россия, а СССР — с крепкой сборной, способной не только выйти из группы, но и занять, например, второе место на чемпионате Европы, как это произошло в 1988 году.

Кроме того, русский — мой родной язык, вырос я, в первую очередь, на русской культуре, и вполне естественно, что сборная России мне не безразлична. Впрочем, это очевидные вещи, не требующие объяснения.

Хотя, пожалуй, уже много лет я еще больше болею за сборную Германии, поэтому вылет немцев уже на групповой стадии ЧМ-2018 для меня был очень неприятным и болезненным сюрпризом. Ну, а сборная Эстонии, увы, на чемпионатах мира и Европы пока не играла. Хотя однажды была довольно близка к этому. Будем надеяться, однажды это обязательно случится.

Когда речь идет о спорте, мне нет дела до политики — я никогда не смешивал спорт и политику и терпеть не могу, когда это делают другие. Спорт, в том числе, естественно, и футбол, выше политики и политических разборок.

Еще до начала чемпионата в одном из интервью я сказал, что буду оптимистом и предскажу России выход в плей-офф, но дальше, когда соперником станет Испания или Португалия, даже моего оптимизма не хватит. Думаю, что в 1/8 финала испанцы россиян обыграют, но буду очень рад ошибиться и, конечно, в этом матче буду болеть за сборную России.

ТОП

Лучшим игроком россиян на ЧМ-2018 я назову, не будучи оригинальным, Дениса Черышева: уверенная игра впереди, интересные идеи и красивые голы — все это хорошо характеризует его игру".

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Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

30.06.2018
В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказала Delfi, что будет болеть за Россию.
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