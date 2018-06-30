Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказала Delfi, что будет болеть за Россию.
"Сборную России я поддерживаю потому, что исторически так сложилось еще с 1980-х, когда была еще не Россия, а СССР — с крепкой сборной, способной не только выйти из группы, но и занять, например, второе место на чемпионате Европы, как это произошло в 1988 году.
Кроме того, русский — мой родной язык, вырос я, в первую очередь, на русской культуре, и вполне естественно, что сборная России мне не безразлична. Впрочем, это очевидные вещи, не требующие объяснения.