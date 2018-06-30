Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

Хотя, пожалуй, уже много лет я еще больше болею за сборную Германии, поэтому вылет немцев уже на групповой стадии ЧМ-2018 для меня был очень неприятным и болезненным сюрпризом. Ну, а сборная Эстонии, увы, на чемпионатах мира и Европы пока не играла. Хотя однажды была довольно близка к этому. Будем надеяться, однажды это обязательно случится.

Когда речь идет о спорте, мне нет дела до политики — я никогда не смешивал спорт и политику и терпеть не могу, когда это делают другие. Спорт, в том числе, естественно, и футбол, выше политики и политических разборок.

Еще до начала чемпионата в одном из интервью я сказал, что буду оптимистом и предскажу России выход в плей-офф, но дальше, когда соперником станет Испания или Португалия, даже моего оптимизма не хватит. Думаю, что в 1/8 финала испанцы россиян обыграют, но буду очень рад ошибиться и, конечно, в этом матче буду болеть за сборную России.

Лучшим игроком россиян на ЧМ-2018 я назову, не будучи оригинальным, Дениса Черышева: уверенная игра впереди, интересные идеи и красивые голы — все это хорошо характеризует его игру".