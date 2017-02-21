Белобровцев: первый номер в избирательном списке – не приз, а груз ответственности

По словам старейшины Кристийне Вадима Белобровцева, члены Совета Таллинна не оказывали давления на участников заседания, само голосование было анонимным и каждый мог выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Белобровцев отметил также, что идти на выборы под первым номером, да еще и в крупнейших округах — это большой вызов, а не подарок. ”Возглавить избирательный список — это, мягко говоря, не выиграть ”Оскар” или Кубок мира. Это, прежде всего, большая ответственность за общий результат, требующая серьезного ежедневного труда.”

По мнению старейшины, возглавлять избирательный список должен, прежде всего, кандидат, у которого есть желание и возможность полностью окунуться в предвыборную борьбу в столице.

”Яна Тоом — успешный депутат Европейского парламента, большую часть времени активно работает в Брюсселе; Эдгар Сависаарнеоднократно подчеркивал, что в данный момент сосредоточен на своем здоровье и о предвыборной борьбе не думает. Председатель и генеральный секретарь партии подтвердили, что до сих пор у них нет никаких данных о том, что он передумал.” — сказал Белобровцев.

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Он добавил также, что из всех вышеперечисленных кандидатов, Михаил Кылварт лучше всего подходит для того, чтобы встать во главе партийного избирательного списка.

”Михаил Кылварт находится в должности вице-мэра шесть последних лет и является одним из руководителей города, который обладает необходимым опытом и пользуется большой популярностью среди избирателей.Мы неоднократно видели это на выборах и по результатах различных опросов общественного мнения” — отметил Белобровцев.

Старейшина добавил также, что, судя по результатам голосования в Таллинском совете, того же мнение придерживаются практически все члены совета.

По словам Белобровцева, который присутствовал на собрании Таллинского совета, какого-либо давления на членов совета при голосовании не оказывалось: ”Все члены совета имели возможность выдвигать своих кандидатов. В итоге были названы три имени, все три были утверждены в качестве кандидатов. С большим перевесом победил Михаил Кылварт, голосование было анонимным. В чем могло состоять давление, я сказать затрудняюсь”. — отметил старейшина Кристийне.