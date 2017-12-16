Белобровцев — о Глебовой как руководителе "Тондираба" и образовании на эстонском начиная с детского сада

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев считает, что после скандального аудита дела в ледовом холле "Тондираба" пойдут в гору, а полный перевод системы образования на эстонский язык - не лучший вариант, пишет Eesti Päevaleht.

Белобровцев — бывший старейшина Кристийне — теперь отвечает за сферы образования, культуры и спорта в Таллинне. Результаты аудита "Тондираба" стали для него неприятным сюрпризом, и хотя аудит выявил множество недостатков, нарушений закона зафиксировано не было.

Три года назад руководителем ледового холла назначили молодую и неопытную Елену Глебову. Вице-мэр считает, что ее подход к работе на данный момент намного изменился, и она уже полностью руководит делами сама.

"Аудит выявил, что ранее ледовым холлом руководил, скорее, ее заместитель, теперь же она руководит сама. Окружающие ее люди утверждают, что она с этим справится”, — отметил Белобровцев, добавив, что, видимо, в 2014 году у тогдашнего мэра Эдгара Сависаара и городских властей были какие-то конкретные причины для ее назначения.

”Если же она не справится, придется констатировать, что наши пути расходятся”, — сказал Белобровцев.

А как новый вице-мэр относится к переводу образовательного процесса в русскоязычных учебных заведениях на эстонский язык?

"Я считаю, что это должен быть выбор самих людей. Мне абсолютно не нравится абсурдная философия Партии реформ, согласно которой всю систему образования нужно перевести на эстонский язык начиная с детского сада. Это не интеграция, как они пытаются утверждать, а полная ассимиляция. К сожалению, вся эта тема очень сильно политизирована, что не приносит никакой пользы", — говорит Белобровцев.

"Нет смысла говорить о процентах — 60/40 или 70/30. Скорее, нужно говорить о том, как сделать так, чтобы ребенок выучивал эстонский язык к концу основной школы", — сказал он в заключение.