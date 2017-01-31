”Белки” дали старт предвыборной кампании

Партия Реформ дала старт предстоящим выборам в местные самоуправления, отправившись в недельный тур по Эстонии с серией семинаров по названием ”СТАРТ выборам!” Серия семинаров посвящана планам предстоящей предвыборной кампании. Первым пунктом назначения стал Отепя, где с председателем партии Ханно Певкуром встретились партийные лидеры из Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

”Нам необходимо выступить на выборах с партийными списками во всех местных самоуправлениях и добиться лучшего результата во все времена”, — сказал председатель Партии Реформ Ханно Певкур, добавив, что в течение всей недели объедет всю Эстонию и лично встретится с региональными лидерами, чтобы обсудить происходящее в партии и в Эстонии в общем.



В понедельник, 30.01.2017 года, семинар ”СТАРТ выборам!” прошёл для реформистов из Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Сегодня, 31.01.2017 года, семинар продолжится для реформистов из Тартумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа. Завтра, 01.02.2017 года, семинар пройдёт для реформистов из Ляэнемаа, Хийумаа, Сааремаа и Пярнумаа. В четверг, 02.02.2017 года, семинар пройдёт для реформистов из Харьюмаа и Рапламаа. И пятницу, 03.02.2017 года, заключительный семинар пройдёт для реформистов из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.