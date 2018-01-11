Бельгия передала Италии миссию по охране воздушного пространства стран Балтии

На авиабазе Эмари в среду, 10 января, бельгийские военные летчики на торжественной церемонии передали миссию по охране воздушного пространства стран Балтии итальянским пилотам.

Из Италии в Эстонию были переброшены четыре истребителя Eurofighter Typhoon, пишет rus.err.ee.

Итальянские летчики дислоцированы в Эстонии впервые. Ранее они участвовали в данной миссии на литовской авиабазе в Шауляе.

Наряду с исполнением основных задач итальянское подразделение будет заниматься обучением собственного состава, а также проводить обучение в сотрудничестве с другими союзниками в этом регионе.

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии действует с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО.