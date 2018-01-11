11.01.2018, 08:45

Бельгия передала Италии миссию по охране воздушного пространства стран Балтии

 (16)
rus.delfi.ee
EST
Lennuväe ühisõppus
Foto: Andres Putting

На авиабазе Эмари в среду, 10 января, бельгийские военные летчики на торжественной церемонии передали миссию по охране воздушного пространства стран Балтии итальянским пилотам.

Из Италии в Эстонию были переброшены четыре истребителя Eurofighter Typhoon, пишет rus.err.ee.

Итальянские летчики дислоцированы в Эстонии впервые. Ранее они участвовали в данной миссии на литовской авиабазе в Шауляе.

Наряду с исполнением основных задач итальянское подразделение будет заниматься обучением собственного состава, а также проводить обучение в сотрудничестве с другими союзниками в этом регионе.

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии действует с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО.

Читайте также:
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
149 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
79 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
800€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
85 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
103 990€
Tallinn, Квартира
119 990€
Tallinn, Квартира
175 680€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии