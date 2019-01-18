18.01.2019, 15:40

Бельгийские военные вошли в состав расположенного в Тапа союзнического батальона НАТО

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rus.delfi.ee
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Бельгийские военные вошли в состав расположенного в Тапа союзнического батальона НАТО
Foto. rms Karl Jakob Toplaan, rms Karl Heinrich Arras

На состоявшейся сегодня утром в Тапа церемонии датский контингент передал свой пост бельгийским военным, которые пробудут в Эстонии четыре месяца, сообщает пресс-служба Генерального штаба ил обороны ЭР.

В церемонии приняли участи премьер-министр Юри Ратас, заместитель командующего силами обороны генерал-майор Индрек Сирель, а также представители союзнических стран.

”Датские добровольцы поддерживали нас еще во времена Освободительной войны. Ваше участие в боевой группе НАТО является очередным ценным вкладом Дании в безопасность как Эстонии, так и всей Европы”, — отметил премьер-министр, поблагодарив датских военных за их вклад в обеспечение безопасности Эстонии.

”Я уверен, что эстонская зима и эстонские леса не испугают опытных солдат с Арденн. Надеюсь, что в свободное от службы время вы успеете также почувствовать тепло эстонского гостеприимства”, — сказал премьер-министр.

Основой прибывшего в Эстонию из Бельгии подразделения является батальон Арденнских егерей. Всего в подразделении около 300 бельгийских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе швейцарские бронетранспортеры ”Пиранья”, часть которых снабжена противотанковыми ракетными комплексами типа ”Спайк”.

”Мы рады присоединиться к составу многонационального союзнического батальона НАТО в Эстонии. Благодарим всех тех, кто занимался подготовкой нашего прибытия в Эстонию. Также благодарим датский контингент за их вклад и сотрудничество. Мы готовы приступить к выполнению своей миссии в Эстонии”, — сказал командир бельгийского контингента майор Давид Паитиер.

Прибывшее в Эстонию пехотное подразделение также имеет в распоряжении миномётный взвод, использующий 120-мм минометы, инженерно-сапёрный взвод, использующий танковые мостоукладчики ”Легуан” на шасси танка ”Леопард-2”, а также логистические, военно-полицейские и медицинские элементы поддержки.

Контингент бельгийских военнослужащих в Тапа войдёт в состав многонационального союзнического батальона под командованием Великобритании и будет участвовать в различных учениях и тренировках. Бельгийцы планируют принять участие и в весенних учениях ”Весенний шторм”.

Бельгию и Эстонию объединяет многолетнее сотрудничество в сфере обороны. Военно-морские силы Эстонии начиная с 1998 года обучают своих офицеров в Бельгийско-Нидерландской морской противоминной школе ”EGUERMIN”, которая с 2006 года является центром компетенции противоминной борьбы НАТО. Бельгия была первой страной НАТО, военно-воздушные силы которой приняли участие в начавшейся в 2004 году миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, подразделение ВВС Бельгии впервые было дислоцировано в Эмари с января по апрель 2016 года. С 2014 года бельгийские военные участвуют в ежегодных учениях ”Весенний шторм”. В 2016 году Бельгия присоединилась к составу расположенного в Таллинне центра кибербезопасности НАТО.

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