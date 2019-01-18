Бельгийские военные вошли в состав расположенного в Тапа союзнического батальона НАТО

В церемонии приняли участи премьер-министр Юри Ратас, заместитель командующего силами обороны генерал-майор Индрек Сирель, а также представители союзнических стран.

”Датские добровольцы поддерживали нас еще во времена Освободительной войны. Ваше участие в боевой группе НАТО является очередным ценным вкладом Дании в безопасность как Эстонии, так и всей Европы”, — отметил премьер-министр, поблагодарив датских военных за их вклад в обеспечение безопасности Эстонии.

”Я уверен, что эстонская зима и эстонские леса не испугают опытных солдат с Арденн. Надеюсь, что в свободное от службы время вы успеете также почувствовать тепло эстонского гостеприимства”, — сказал премьер-министр.

Основой прибывшего в Эстонию из Бельгии подразделения является батальон Арденнских егерей. Всего в подразделении около 300 бельгийских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе швейцарские бронетранспортеры ”Пиранья”, часть которых снабжена противотанковыми ракетными комплексами типа ”Спайк”.