Бельгийские военные вошли в состав расположенного в Тапа союзнического батальона НАТО

”Мы рады присоединиться к составу многонационального союзнического батальона НАТО в Эстонии. Благодарим всех тех, кто занимался подготовкой нашего прибытия в Эстонию. Также благодарим датский контингент за их вклад и сотрудничество. Мы готовы приступить к выполнению своей миссии в Эстонии”, — сказал командир бельгийского контингента майор Давид Паитиер.
Прибывшее в Эстонию пехотное подразделение также имеет в распоряжении миномётный взвод, использующий 120-мм минометы, инженерно-сапёрный взвод, использующий танковые мостоукладчики ”Легуан” на шасси танка ”Леопард-2”, а также логистические, военно-полицейские и медицинские элементы поддержки.
Контингент бельгийских военнослужащих в Тапа войдёт в состав многонационального союзнического батальона под командованием Великобритании и будет участвовать в различных учениях и тренировках. Бельгийцы планируют принять участие и в весенних учениях ”Весенний шторм”.
Бельгию и Эстонию объединяет многолетнее сотрудничество в сфере обороны. Военно-морские силы Эстонии начиная с 1998 года обучают своих офицеров в Бельгийско-Нидерландской морской противоминной школе ”EGUERMIN”, которая с 2006 года является центром компетенции противоминной борьбы НАТО. Бельгия была первой страной НАТО, военно-воздушные силы которой приняли участие в начавшейся в 2004 году миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, подразделение ВВС Бельгии впервые было дислоцировано в Эмари с января по апрель 2016 года. С 2014 года бельгийские военные участвуют в ежегодных учениях ”Весенний шторм”. В 2016 году Бельгия присоединилась к составу расположенного в Таллинне центра кибербезопасности НАТО.