04.07.2018, 13:04

Бди, клиент Omniva! Мошенники от имени почты устроили лже-кампанию

 (1)
rus.delfi.ee
EST 11
Бди, клиент Omniva! Мошенники от имени почты устроили лже-кампанию
Omniva

Волна обмана вновь настигла Omniva: от имени предприятия мошенники за заполнение опросника обещают ценные подарки.

”В интернете распространяется рекламная лже-кампания якобы от Eesti Post, в рамках которой обещают разыграть приз за заполнение формы обратной связи об услугах”, — значится на сайте организации.

”Поскольку Omniva с данной лже-кампанией никаким образом не связана, призываем клиентов к осторожности”.

”Обязательно следует обратить внимание, с какого адреса или домена поступило данное предложение. Если это какой-то чужеродный адрес, воздержитесь от заполнения”, — рекомендует почта.

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