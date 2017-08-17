Батл вокруг Ласнамяэ: Юферева считает, что Бородич "списал" свои идеи из программы центристов

Баллотирующийся в Ласнамяэ от Партии реформ Денис Бородич накануне вышел со своими 11 идеями дальнейшего развития крупнейшего района Таллинна. Старейшина Ласнамяэ центристка Мария Юферева не смогла остаться в стороне и заявила, что свои предложения реформист "списал" не откуда-нибудь, а из программы Центристской партии.

"С огромным интересом прочитала соображения бывшего члена Центристской партии, ныне представителя Партии реформ о том, как нам обустроить Ласнамяэ. Хочу поблагодарить его за то, что он, видимо по старой памяти, подробно изложил предвыборную программу центристов. Сразу видно, Денис очень внимательно прочитал наши материалы и все хорошо запомнил", — передает слова Юферевой пресс-служба партии.

Старейшина утверждает, что семь из десяти идей уже давно были прописаны в программе ЦПЭ или уже реализуются: "Среди таких идей — строительство парковочных домов, парк на Локаторах, ремонт шоссе и внутриквартальных дорог, дом техники для молодежи (в октябре открывает свои двери современная школа по интересам Тондираба с многочисленными кружками) и больница Ласнамяэ (уже ведется работа над эскизом и готовится конференция). Что же касается поддержки местных сообществ, то первый такой проект будет реализован уже в ближайшие месяцы. По инициативе гражданского объединения Lasnaidee и местных активистов на пустыре будет возведен парк Прийсле".

Юферева выразила большую радость по поводу того, что "реформисты полностью поддерживают планы Центристской партии по развитию Ласнамяэ, но для соблюдения хотя бы видимости приличий, совсем не обязательно выдавать их за свои".

"Готова рассмотреть конкретные предложения Бородича по запуску трамвая и строительству рынка в Ласнамяэ. Хотя эти идеи тоже не очень свежие и оригинальные", — резюмировала она и предложила.