Баталии продолжаются: Каллас посоветовала Ратасу объяснить народу налоговый хаос

На днях член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас в своем блоге подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом, которому, по ее мнению, должно быть стыдно за происходящее, на что тот ответил, что ему совершенно не не стыдно за то, что правительство повышает доходы большинства жителей Эстонии.

Сегодня Каллас в свою очередь ответила очередной публикацией в блоге.

”Дорой Юри, было бы хорошо, если бы ты хоть раз в жизни сделал бы что-то конкретное и по существу. Сейчас на кону стоят налоговые изменения, которые повлияют на всех жителей Эстонии, и, к сожалению, мы движемся не в сторону улучшения”, — написала Каллас.

Каллас отметила, что ИТ-решения по расчету налогов по новой системе, о которых говорил Ратас в своем ответе, необходимо представить людям уже сейчас. Кроме того, самый сильный удар это нанесет именно по пенсионерам, которые не являются активными пользователями интернета и далеки от различного рода цифровых решений.

”Также ты недооценил то, что за пределами Эстонии мы теряем конкурентоспособность, которая помимо прочего заключалась в простой и ясной системе налогов. Свое признание наряду с другими выражала и ОЭСР, которая считала нашу налоговую систему самой конкурентоспособной в развитом мире. Позиция, что мнение заграницы об Эстонии не имеет значения, очень недальновидная и недалекая”.

”Сложная система не только заставит наших людей и предпринимателей страдать и вместо деятельности по существу заниматься бюрократией, но и нанесет урон нашей экономике в длительной перспективе ”, — полагает Каллас.

”Я понимаю, что лучшая защита — это нападение, и ты в конце своего письма пытаешься перевести тему на внутренние дела нашей партии. Советую тебе вместо этого заняться все же проблемами своего правительства, а прежде всего — разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”, — подытожила Каллас.