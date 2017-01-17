Социал-демократ Барби Пилвре, выступая сегодня в Рийгикогу во время обсуждения стратегии науки и развития, подчеркнула необходимость повышения зарплат преподавателям университетов. По словам Пилве, их зарплаты часто несправедливо низкие и порой не достигают уровня среднего оклада по Эстонии.

”В свете стратегии науки и развития стоит обратить внимание на уровень зарплат преподавателей университетов, о чем общественность мало знает. Мы много говорим о зарплатах учителей и воспитателей, однако, в Эстонии есть большая группа интеллигентов — университетских преподавателей, чьи оклады, в зависимости от специальности, часто бывают просто неприлично низкими, особенно если учитывать требования к их квалификации и нагрузку”, — сказала Пилвре во время обсуждения стратегии науки и развития.

”Несправедливо, когда работа в университете считается грязной работой, которую выполняют за низкую плату (часто зарплаты ниже средней по стране) лекторы с научной степенью”, — отметила Пилвре. Тем не менее преподавание в университете основано на науке, напрямую от преподавателей зависит будущее эстонской науки”, — заявила Пилвре.

Как отметила Пилвре, при высокой учебной нагрузке и обширными бюрократическими требованиями к образовательному процессу, времени и энергии на научную деятельность остается лишь у самых выносливых.

Совет ректоров ежегодно составляет таблицу данных о зарплате академических сотрудников общественно-правовых университетов. Данных за 2016 год пока нет, но можно привести данные, например, за 2015 год. Средняя зарплата лектора, работавшего на полную ставку в Тартуском университете в позапрошлом году, составила 1216 евро, ассистента — 1145 евро, а учителя — 949 евро в месяц. В Таллиннском университете средняя зарплата лектора была 1047 евро. ТТУ платил своим лекторам в среднем 1325 евро, ассистентам — 1267, а учителям — 957 евро. Выше средней заработной платы получали лишь профессора: 2514 евро в Тартуском университете и 2098 евро в Таллиннском университете.