Барби Пилвре: производители пушнины могли бы закрыть свои фермы через 10 лет

Сегодня социал-демократ Барби Пилвре подала в Рийгикогу законопроект, который запретит в Эстонии разведение животных для производства меха. По словам депутата, 10 лет для реализации законопроекта — достаточное время, чтобы менее 100 человек, работающих на пушных фермах, успели переучиться или найти новую работу, а предприниматели — приспособиться к новым условиям.

Если закон будет принят, то с 1 января 2028 года будет запрещено содержание и разведение животных для производства меха. Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов, среди которых как представители коалиции, так и оппозиционеры: Барби Пилвре, Эйки Нестор, Марианне Микко, Яанус Карилайд, Оудекки Лооне, Лийна Керсна, Инара Луйгас, Хейди Пурга, Хеймар Ленк, Райнер Вакра, Харди Волмер, Ханнес Хансо, Ээрик-Нийлес Кросс, Лаури Луйк.

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По словам автора законопроекта Барби Пилвре, животным на пушных фермах просто невозможно обеспечить близкие к естественной среде обитания условия. ”Мех — это роскошь, а производство пушнины не является жизненно необходимой отраслью промышленности. Поэтому наша инициатива — дать пушным фермам 10 лет на закрытие своей деятельности — является вполне обоснованной”.

Большинство стран, которые запретили пушное звероводство, сделали это из этических соображений. Фермы по производству пушнины запрещены в Англии и Северной Ирландии (2002), Австрии (2004), Хорватии (2007), Голландии (2012), Македонии (2014), Бразилии (2014), Боснии и Герцеговине (2009), Словении (2013), в некоторых землях Германии и в крупнейшем регионе Бельгии — в Валлонии. Частично запрещено пушное звероводство в Швейцарии, Дании, Швеции, Новой Зеландии и США.

Согласно исследованию, проведенному в декабре прошлого года фирмой KantarEmor, 81% женщин и 55% мужчин против убийства животных ради меха.