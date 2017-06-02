Барби Пилвре: пора прекратить использовать животных в цирке

По мнению социал-демократа Барби Пилве, запрет в Эстонии цирка с животными положительно скажется на отношении общества к животным, сказано в пресс-релизе СДПЭ.

На этой неделе в Рийгикогу первое чтение прошли поправки к Закону о защите животных, которые 1 июня следующего года запретят использование животных в цирке и в других зрелищных мероприятиях.

”Цирк должен стать более этичным и эстетичным. Мы не желаем больше видеть в Эстонии приезжих трупп, которые перевозят животных в мучительных условиях, а затем смотреть, как их унижают на арене. Запрет цирков с животными — это хоть и один, но зато конкретный шаг навстречу прекращению эксплуатации животных”, — сказала Барби Пилвре. Политик также напомнила, что законопроект о запрете цирка с животными инициировал еще в 2015 году тогдашний министр сельского хозяйства Ивари Падар.

По словам Пилвре, в Эстонии дискуссия о достоинстве животных только начинает набирать обороты. "Эксплуатирование животных и причинение им страданий нужно свести к минимуму. Развитый мир движется к тому, чтобы признать право животных на жизнь, свойственную их виду, а также право на достоинство", — пояснила Пилвре. Кроме запрета цирка с животными и звероводства, в фокусе защиты животных также условия на фермах, транспортировка, по возможности безболезненное умерщвление и интенсивное животноводство.