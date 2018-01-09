Барби Пильвре: мемориал на Маарьямяги нужно привести в порядок и придать ему антивоенный смысл

По мнению депутата Рийгикогу от социал-демократов Барби Пильвре, нужно прекратить разговоры о демонтаже мемориала на Маарьямяги и привести комплекс в порядок, сообщает пресс-служба соцдемов.

”Промелькнувшая у министра юстиции Урмаса Рейнсалу мысль о демонтаже мемориала на Маарьямаги уже попала на пропеллер пропагандистских российских СМИ. Тут же были проведены параллели с апрельскими событиями 2007 года в связи с переносом памятника Второй мировой войны. Жалко, ведь годами говорили о том, что вместо того, что думать о демонтаже, нужно привести объект в порядок и придать ему новый, актуальный и антивоенный смысл”, — сказала Пильвре.

По ее словам, тема актуальна, так как рядом со старым комплексом появится масштабный мемориал жертвам коммунизма. ”Все это вместе с немецким военным кладбищем и замком Орлова (помещения, которые находятся на реставрации, площадь советских скульптур и музей кино) вместе сформируют достойное пространство памяти и воспоминаний”, — пояснила Пильвре.

Как утверждает Пильвре, Таллинн до сих пор не нашел средств для реконструкции разрушающегося мемориала, хотя против демонтажа выступали как искусствоведы, так и главный архитектор Таллинна Эндрик Мянд. Также звучали идеи о том, что находящиеся на государственной земле объекты стоит передать государству. От улицы Пирита на Маарьямяги ведет отличная пешеходная дорога, которую, в первую очередь, облюбовали любители спорта.

”Таллинн заботится об озеленении, но на большее желания пока нет. С обелиска осыпаются опасные плиты, в замене нуждается и дорожное покрытие. Полуразрушенную трибуну и площадь можно было бы перестроить в концертную площадку. Почему бы не поставить скамейки, на которых могли бы отдохнуть и насладиться видом на залив и старый город пешеходы, велосипедисты. Места достаточно и для появления кафе”, — предположила социал-демократ.

Построенный в 1960 году обелиск (авторы Март Порт, Лембит Толли) является большим достижением в области монументального искусства Эстонии. Появившийся позже комплекс ландшафтной архитектуры также достоин внимания. Мемориал на Маарьямяги открыли в 1975 году как памятник ”тем, кто сражался за свободу Эстонии”. Среди авторов немало известных архитекторов (Аллан Мурдмаа, Пеэс Янес и другие).