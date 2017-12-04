Барби Пильвре: культурное сотрудничество сету с Россией достойно признания

По словам члена парламентской комиссии по иностранным делам социал-демократа Барби Пильвре, община сету достойна благодарности как за развитие приграничных культурных связей между Эстонией и Россией, так и за сохранение контактов с родственными народами, проживающими в России.

”Активность сету на своих исторических территориях, находящихся по ту сторону границы в Печорах, стоит отметить. Несмотря на скудное общение на политическом уровне, в рамках культурного обмена сету развивают отношения между эстонскими и российскими гражданами в приграничных территориях. Такая культурная и публичная дипломатия достойна признания. Это и есть вклад в эстонскую безопасность”, — отметила Пильвре.

По словам Пильвре, большая часть общения и культурных контактов происходит через церковь, чему способствуют хорошие отношения с руководством Печерского монастыря. ”Мягкая дипломатия — это нынешний тренд, силу которого не стоит недооценивать. Культурная деятельность сету добралась даже до Сибири”, — сказала социал-демократ.

На прошлой неделе Барби Пильвре вместе с комиссией по иностранным делам находилась с визитом в Вырумаа и Сетумаа, в рамках которого состоялась встреча с представителями сетуской общины.

Как отметила Пильвре, сету ожидают, что Министерство иностранных дел займется проблемами, связанными с получением российской визы. О визовых вопросах на встрече говорили также эстонский консул в Печорах Мерит Каазик и визовый координатор в юго-восточной Эстонии Анди Карьюс.