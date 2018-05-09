Барби Пильвре: государство должно поддерживать воспитание ребенка, а не рождаемость

”Ответственность за решение о рождении ребенка лежит не только на женщине. Следует задать вопрос: комфортно ли людям в этом обществе настолько, чтобы создать семью? Не только у человека, но и у общества есть своя логика. Мы находимся на верхушке идеологии успеха, и проблема в том, что мы родились в обществе бедности. Возраст, в которым женщины рожают детей, стал старше”, — рассказала Марика Лиллеметс. ”На самом деле мы говорим об отношениях людей — если отношения хорошие, то и мысли о ребёнке дарят сплошное счастье. Многие женщины не могут иметь детей по состоянию здоровья. В Эстонии запрещено суррогатное материнство, и у нас нет альтернатив”.

Леа Данильсон-Ярг выделила, что решение женщины рожать или нет зависит от обстановки вокруг нее. ”О создании подходящий условий чаще заботятся мужчины, и они несут за это больше ответственности. Роль медицины при зачатии ребенка сильно переоценена. Падение рождаемости предшествовало тому, как появились методы его предотвращения. Произошли перемены в экономике и в образе мышления. С точки зрения образования и заботы о детях, у нас все хорошо, причина, по которой не рожают детей, кроется не в этом. Мы находимся в ситуации, где 40 женщин из 100 не имеют детей или имеют всего одного ребенка. Большая часть мужчин и женщин останутся вне процесса воспроизводства населения. Но мы же все хотим, чтобы Эстония продолжала существование”.

На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.