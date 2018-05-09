09.05.2018, 20:01

Барби Пильвре: государство должно поддерживать воспитание ребенка, а не рождаемость


rus.delfi.ee
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Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas
Foto: Tiit Blaat

На прошедшей вчера в честь Дня Матери конференции состоялись дебаты на тему ”Почему общество не может договориться о том, какую личную жизнь мы ждем от граждан”, в ходе которых журналист и политик Барби Пильвре сказала, что неуместно рассматривать Эстонию как ферму и думать только о приросте населения.

”Прежде всего государство должно поддерживать воспитание детей, а не повышение рождаемости: детские пособия и пособия по рождению ребенка непропорциональны”, — сказала Барби Пильвре. ”Я считаю, что свобода человека — это большая ценность, и каждый сам в праве решать, сколько детей рожать. В истории есть примеры стран, которые ставили перед собой задачу по воспроизводству населения, в том числе и особых категорий населения, и я считаю, что рассуждая об этом, мы вступаем на скользкую дорожку”.

Хардо Паюла отметил, что ответственность за рождение ребенка должна делиться поровну. ”Решение все равно остается за женщиной, начиная от момента принятия противозачаточных таблеток. Женщина больше контролирует эти вопросы. Я согласен, что об обществе нельзя думать, как о ферме, и мыслить категориями производства. Но при этом в итоге все равно сохранятся только те нации, у которых насчитывается больше детей. Если детей нет, то население вымрет. Мы — жертвы материального взгляда на жизнь на самом глубоком и философском уровне”.

”Ответственность за решение о рождении ребенка лежит не только на женщине. Следует задать вопрос: комфортно ли людям в этом обществе настолько, чтобы создать семью? Не только у человека, но и у общества есть своя логика. Мы находимся на верхушке идеологии успеха, и проблема в том, что мы родились в обществе бедности. Возраст, в которым женщины рожают детей, стал старше”, — рассказала Марика Лиллеметс. ”На самом деле мы говорим об отношениях людей — если отношения хорошие, то и мысли о ребёнке дарят сплошное счастье. Многие женщины не могут иметь детей по состоянию здоровья. В Эстонии запрещено суррогатное материнство, и у нас нет альтернатив”.

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Леа Данильсон-Ярг выделила, что решение женщины рожать или нет зависит от обстановки вокруг нее. ”О создании подходящий условий чаще заботятся мужчины, и они несут за это больше ответственности. Роль медицины при зачатии ребенка сильно переоценена. Падение рождаемости предшествовало тому, как появились методы его предотвращения. Произошли перемены в экономике и в образе мышления. С точки зрения образования и заботы о детях, у нас все хорошо, причина, по которой не рожают детей, кроется не в этом. Мы находимся в ситуации, где 40 женщин из 100 не имеют детей или имеют всего одного ребенка. Большая часть мужчин и женщин останутся вне процесса воспроизводства населения. Но мы же все хотим, чтобы Эстония продолжала существование”.

На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.

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