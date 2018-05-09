Барби Пильвре: государство должно поддерживать воспитание ребенка, а не рождаемость

На прошедшей вчера в честь Дня Матери конференции состоялись дебаты на тему ”Почему общество не может договориться о том, какую личную жизнь мы ждем от граждан”, в ходе которых журналист и политик Барби Пильвре сказала, что неуместно рассматривать Эстонию как ферму и думать только о приросте населения.
”Прежде всего государство должно поддерживать воспитание детей, а не повышение рождаемости: детские пособия и пособия по рождению ребенка непропорциональны”, — сказала Барби Пильвре. ”Я считаю, что свобода человека — это большая ценность, и каждый сам в праве решать, сколько детей рожать. В истории есть примеры стран, которые ставили перед собой задачу по воспроизводству населения, в том числе и особых категорий населения, и я считаю, что рассуждая об этом, мы вступаем на скользкую дорожку”.
Хардо Паюла отметил, что ответственность за рождение ребенка должна делиться поровну. ”Решение все равно остается за женщиной, начиная от момента принятия противозачаточных таблеток. Женщина больше контролирует эти вопросы. Я согласен, что об обществе нельзя думать, как о ферме, и мыслить категориями производства. Но при этом в итоге все равно сохранятся только те нации, у которых насчитывается больше детей. Если детей нет, то население вымрет. Мы — жертвы материального взгляда на жизнь на самом глубоком и философском уровне”.