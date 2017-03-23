Баня "Рауа" отмечает свое 80-летие

В субботу 25 марта одна и старейших бань Таллинна — баня Рауа (ул. Рауа, 23) отмечает свой 80-ый день рождения, значится в пресс-релизе.



”Программа дня рождения будет разнообразной и полезной для здоровья”, — уверяет старейшина района Кесклинн Таави Пукк. ”На месте стоит быть уже в 11 часов утра, чтобы послушать замечательный мужской ансамбль ”Дедушки”. Программа продолжится интересной лекцией о банной культуре. Применить полученные знания можно будет сразу после лекции. На протяжении всего дня можно будет измерить основные показатели своего здоровья.”

Мы ожидаем много гостей в этот день в бане, поэтому старейшина Таави Пукк посоветовал приобрести билеты заранее в кассе бани. Покупая билет со скидкой, вы также получаете в подарок полезный напиток и возможность послушать лекции, начинающиеся в 12,15 и в 18 часов.

Баня Рауа — уникальное место 1936 года, построенное по проекту архитектора Германа Берга, официально было открыто 18 марта 1937 года. В последующие два десятилетия, эта баня была самой чистой и роскошной в Таллинне. Полностью отремонтированная баня вновь открыла свои двери для посетителей в 2013 году.

Таллиннские бани отмечают в марте месяце свои дни рождения, окончанием которых будет общегородской праздник здоровья. Состоится день здоровья 1 апреля в культурном центра Сальме.