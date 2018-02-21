Балтийское единство? Как спор между Латвией, Литвой и Эстонией поставил под угрозу мега-проект Rail Baltic

В правлении компании RB Rail, реализующей амбициозный проект по созданию транс-балтийской железнодорожной линии Rail Baltic — кризис. На последнем собрании акционеров две из трех стран — Литва и Эстония — выразили недоверие главе RB Rail Байбе Рубесе. Конфликт перешел в публичную плоскость, и ответ не замедлил себя ждать.

Еврокомиссия дала понять — если страны не договорятся, Rail Baltic рискует потерять финансирование Евросоюза. Для проекта стоимостью 5,8 млрд. евро это будет означать смерть.

Проект Rail Baltic — это очень многомерное уравнение, в котором для стороннего наблюдателя немало неизвестных. В "проекте века" — а ничего более амбициозного в Балтии не было как минимум лет 30 — переплелись интересы пяти стран: Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. В нем участвует Европа с софинасированием в небывало щедром объеме. В нем задействованы крупные местные игроки на рынке железнодорожных перевозок. А также самоуправления краев, волостей, регионов и городов, через которые пройдет железная дорога.

В 2015 году на пост исполнительного директора и главы правления был назначен опытный управленец и переговорщик — Байба Рубеса, которая много лет занимала руководящие посты в компаниях норвежского энергогиганта Statoil в Латвии, Азербайджане и Норвегии, а также в банках DnB Nord, Citadele и германском концерне Volkswagen. Латвия для нее — лишь одна из остановок на жизненном пути. Но к ее личности мы вернемся ближе к концу.

Кто дает деньги, тот и главный?

Неделю назад в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV Байба Рубеса заявила, что ее задача — представлять интересы проекта и обеспечивать выполнение условий, поставленных Европой. Страны Балтии получат под проект 85% от 5,8 млрд. евро, нужных для постройки балтийского участка Rail Baltic, то есть немногим менее 5 млрд. евро. RB Rail фактически играет ключевую роль в распределении большей части средств проекта.

Тем не менее, два из трех балтийских акционеров Rail Baltic — Литва и Эстония — выразили Рубесе недоверие (представитель Латвии в ходе голосования воздержался). Почему? Байба Рубеса говорит, что это лишь отражение того, что происходило вокруг компании с конца 2015 года, когда она заняла свой пост. В острую фазу противостояние (в первую очередь, с представителями Литвы) перешло лишь "где-то с декабря". Примерно в то же время, к удивлению Рубесы, "на 180 градусов" изменилась и позиция Эстонии. Теперь она активно поддерживает Литву.

15 декабря в Эстонии сменился руководитель правления Rail Baltic Estonia OÜ — компанию возглавила Рийя Силлаве. В начале 2018 года она же — в соответствии с принципом ротации трех стран — возглавила наблюдательный совет RB Rail, в который входят по два представителя от Латвии, Литвы и Эстонии. У наблюдательного совета, который собрался сразу после собрания акционеров, тоже была возможность отстранить Байбу Рубесу, однако он этого делать не стал.

Рубеса утверждает, что Рийя Силлаве предлагала ей написать заявление "по собственному желанию", но она отказалась и предложила уволить ее решением совета. Этого не произошло. Теперь судьба Рубесы решится на собрании совета 22 марта. Если и после него она останется в должности, то почти наверняка доработает как минимум до октября 2018 года, когда истекает ее трехлетний контракт.

Рийя Силлаве не скрывает, что "совет не доволен работой Рубесы". "Байба Рубеса успешно представила проект Rail Baltic и подготовила почву для создания новой железной дороги. Тем не менее, между государствами и координатором проекта наблюдаются разночтения относительно распределения задач этого периода и ответственности", — сказала она.

Однако есть достаточно большая вероятность того, что Рубеса останется на своем посту как минимум до октября 2018 года. Дело в том, что у исполнительного директора RB Rail есть сильный союзник. На прошлой неделе комиссар Евросоюза по вопросам транспорта Виолета Булц публично призвала Латвию, Литву и Эстонию прийти к компромиссу.

"У нас в Евросоюзе четкий принцип — "используй или потеряешь". У меня много проектов, в которых хотелось бы использовать ваши деньги, потому что это большие деньги… Не забывайте, что Евросоюз софинансирует проект Rail Baltic примерно на 85 процентов от его общей стоимости. Скажите, какой еще проект на уровне ЕС добился софинансирования в таком размере? Пожалуйста, не упустите такую возможность. Я не говорю о том, кто прав и виноват, нам надо найти решение и двигаться вперед", — заявила Булц.

В интервью Delfi Байба Рубеса особо заостряет внимание на том, что это заявление было сделано в Литве. По ее мнению, комиссар Еврокомиссии сказала максимум того, что могла сказать публично в этой ситуации, и выбор места здесь совсем не случаен. Непубличная риторика Брюсселя вокруг проекта Rail Baltic, по ее словам, менее дипломатична.

История противостояния

Всю ответственность за конфликт в руководстве RB Rail Байба Рубеса возлагает на литовскую сторону. Противодействие со стороны Литвы она начала ощущать сразу после вступления в должность, еще в 2015 году: "Когда меня приняли на работу, я спросила у тогдашнего совета, в котором были совсем другие люди [нежели сейчас], я договорилась, что у меня есть право принимая на работу членов правления, выбирать их в обычном порядке отбора персонала. Но уже на первом собрании в январе 2016 года тогдашние представители Литвы, не те, что сейчас, заявили, что никакого обычного отбора персонала не будет, так как они политически договорились, что каждая страна делегирует своего представителя в правление".

По ее словам, переговоры по этому вопросу длились почти год. Рубеса отстояла свое право набирать профессионалов — правление RB Rail сегодня, по ее словам, состоит не из политических выдвиженцев. Произошло это не в последнюю очередь благодаря представителям Латвии — заместителю госсекретаря министерства сообщений Латвии Каспару Бришкенсу и главе Латвийских железных дорог Эдвину Берзиньшу — которые поддержали ее в этом вопросе.

Литву тогда представляли депутат Сейма и руководитель "дочки" Литовских железных дорог Rail Baltica statyba Дайнюс Будрис, а также представитель Литовских железных дорог Вайдотас Балинас. Представители Эстонии — тогдашний руководитель Rail Baltic Estonia Индрек Орав и экс-советник министра экономики и коммуникаций Анти Моппел — в споре не участвовали.

Следующий принципиальный спор возник из-за аудиторов в RB Rail. В компании есть штатная позиция для одного человека, однако во второй половине 2017 года совет потребовал от Рубесы большего — увеличить число аудиторов и дать квоту для каждой страны. Но и этот вопрос ей удалось решить, не переводя его в публичную плоскость. В итоге, после длительных переговоров, аудитом в RB Rail занимается Deloitte, представитель Исполнительного агентства по инновациям и сетям ЕС, а также Государственные контроллеры всех трех стран Балтии.

Конфликт интересов как основа кризиса

Однако корень проблем, по мнению Байбы Рубесы, кроется в настойчивом желании литовской стороны получать больше информации об устраиваемых RB Rail конкурсах и влиять на них. И это при том, что в совет компании входили представители компаний, которые потенциально могут быть как поставщиками, так и конкурентами Rail Baltic. Налицо конфликт интересов.

"На каждом заседании совета вновь и вновь поднимались вопросы — в основном от представителей Литвы, как бывших так и нынешних — о том, какими они хотят видеть технические условия очень специфичных закупок, находящихся в ведении RB Rail", — заявила она в эфире Delfi TV.

"Я не знаю, что они хотели предложить, до этого мы не доходили. По [нашим] внутренним процедурам мы им предлагали — и они это делали — передавать все предложения комиссии по закупкам", — добавила она. По словам главы RB Rail, комиссия должна быть независимой, никто не может и не должен диктовать ей условия или получать от нее техническую информацию до объявления конкурса. Литовская сторона "бессчетное количество раз", по словам Рубесы, требовала именно это.

Рубеса утверждает, что совершенно неожиданно на нее ополчилась и Эстония. Отношение изменилось, по ее мнению, с подачи заместителя госсекретаря министерства сообщений и коммуникаций Ахти Кунингаса. Причем изменилось именно в тот момент, когда RB Rail подошло к ключевому моменту — созданию детального бизнес-плана Rail Baltic и разработке единого технического проекта, в рамках которого компания еще раз проверит правильность всех планов, расчетов и договоренностей. Оба проекта — и бизнес-план, и "техническое задание" — должны быть закончены в этом году. Однако движение RB Rail к цели тормозит совет, который не позволяет компании увеличить штат на 50%, до 75 человек.

Все это, по мнению Рубесы, ставит под угрозу само существование RB Rail как организации, которая является "ключом" к деньгам ЕС в проекте. Она считает, что именно RB Rail должна объявлять конкурсы на ключевые инфраструктурные проекты и обеспечивать технический надзор за проектом во всех трех странах Балтии — как и было задумано изначально, на этапе согласования проекта с ЕС.

Позиции Литвы, Латвии и Эстонии по этому вопросу неизвестны — представители стран предпочитают публично не высказываться. Однако, если учесть, что они недовольны позицией главы RB Rail, то можно предположить, что они хотят больше самостоятельности и контроля над деньгами в своих странах. Рубеса убеждена: это может привести к тому, что европейские деньги вообще из Rail Baltic уйдут. Тогда, разумеется, проект обречен.

Пока компания управляет примерно 150 млн. евро в год, и никаких преференций "местным производителям" делать не собирается. По словам Байбы Рубесы есть "концептуальное понимание" того, что те средства, которые в Rail Baltic вкладывает не ЕС, а Латвия, Литва и Эстония, должны в них же и оставаться (в том числе и для этого были созданы локальные представительства компании в Риге, Таллине и Вильнюсе). Но в целом во главу угла она ставит не участие "местных", а качество и соответствие стандартам. Возможно, это также не нравится представителям Латвии, Литвы и Эстонии.

Следует отметить, что часть проектов — например, строительство или реконструкцию вокзалов и терминалов (включая гигантский и сложнейший проект перестройки вокзала в Риге) — не имеет прямого отношения к RB Rail. Однако компания у компании в этих проектах есть представители с правом голоса. Зато отдельным большим камнем преткновения является первая очередь Rail Baltic, построенная в Литве. Страна хотела бы ее сохранить и использовать для новой скоростной магистрали. Рубеса считает это маловероятным — речь идет об одноколейной дороге, которая к тому же не в полной мере соответствует стандартам второй очереди проекта. Впрочем, этот вопрос находится в компетенции Еврокомиссии.

Компромисс возможен?

Возможен ли компромисс в ситуации, сложившейся вокруг RB Rail? Байба Рубеса категорична — вопрос о контроле за закупками слишком принципиален, чтобы идти на уступки. Контроль, по ее словам, должен остаться у RB Rail. Она подчеркивает, что Еврокомиссия научена горьким опытом, который гласит — если есть большой проект на несколько стран и хотя бы 40% в нем составляет со-финансирование ЕС, то финансовые злоупотребления в ходе его реализации очень и очень вероятны.

Ситуацию усугбляет то, что каждый такой проект уникален. Не существует "руководства пользователя", следование которому гарантировало бы положительный результат.

Другой настораживающий факт — Латвия, Литва и Эстония демонстрируют хроническую неспособность работать вместе и ставить общие интересы над частными. Интервью на Delfi TV началось с обмена риторическими вопросами. Один из них из уст Байбы Рубесы звучал так: "Назовите мне хоть один совместный проект стран Балтии, которые закончился успешно?".