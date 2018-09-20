Балтийская ассамблея в Юрмале обсудит перевод часов

По словам Ааду Муста, Балтийская ассамблея скорее всего предложит сделать так, чтобы при отмене перевода часов три Балтийских государства остались в одном часовом поясе. Еще одна часть заседания будет посвящена восточному партнерству. Ассамблея установила цель выработать план действий, который планирует представить западным партнерам.

”Также необходимо единое видение в вопросах науки и образования, чтобы укрепить сотрудничество между Балтийскими странами в сфере программ профессионального и высшего образования”, — сказал Муст. В качестве важного момента он отметил соглашение об автоматическом признании дипломов и научных степеней, которое Балтийские государства подписали в июне.

Заместитель председателя комиссии по культуре Балтийской ассамблеи Криста Ару отметила, что сотрудничество в рамках Балтийской ассамблеи принесло свои плоды и в подотчетной комиссии сфере: министры культуры подписали соглашение основать Балтийский фонд культуры.

”Цель фонда — поддерживать проекты Балтийских стран в сфере культуры, направленные на сохранение национального самосознания и достоинства, а также отмечать достижения в сфере культуры”, — сказала Ару. В Юрмале планируется утвердить заключенное между министрами соглашение.