20.09.2018, 15:10

Балтийская ассамблея в Юрмале обсудит перевод часов


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Сегодня и завтра председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Ааду Муст примет участие в заседании Президиума Балтийской ассамблеи. Он и члены делегации Криста Ару, Моника Хауканымм, Свен Сестер, Урве Тийдус и Райнер Вакра также примут участие в работе Консультативного совета Балтийской ассамблеи. На повестке дня – ряд вопросов по укреплению сотрудничества, в том числе – перевод часов.

По словам Ааду Муста, Балтийская ассамблея скорее всего предложит сделать так, чтобы при отмене перевода часов три Балтийских государства остались в одном часовом поясе. Еще одна часть заседания будет посвящена восточному партнерству. Ассамблея установила цель выработать план действий, который планирует представить западным партнерам.

”Также необходимо единое видение в вопросах науки и образования, чтобы укрепить сотрудничество между Балтийскими странами в сфере программ профессионального и высшего образования”, — сказал Муст. В качестве важного момента он отметил соглашение об автоматическом признании дипломов и научных степеней, которое Балтийские государства подписали в июне.

Заместитель председателя комиссии по культуре Балтийской ассамблеи Криста Ару отметила, что сотрудничество в рамках Балтийской ассамблеи принесло свои плоды и в подотчетной комиссии сфере: министры культуры подписали соглашение основать Балтийский фонд культуры.

”Цель фонда — поддерживать проекты Балтийских стран в сфере культуры, направленные на сохранение национального самосознания и достоинства, а также отмечать достижения в сфере культуры”, — сказала Ару. В Юрмале планируется утвердить заключенное между министрами соглашение.

Президиум Балтийской ассамблеи обсудит документы, которые планируется принять на 37 сессии Балтийской ассамблеи, и позиции 24 Балтийского совета министров. Президиум также пересмотрит программу председательства Латвии и проект плана работы. Помимо президиума, в заседании в Юрмале примут участие все председатели и заместители председателей комиссий Балтийской ассамблеи. Они подведут итоги работы за этот год и обсудят планы на следующий.

В Юрмале пройдет заседание Консультативного совета Балтийской ассамблеи. Президиум Балтийской ассамблеи совместно с председателями и заместителями председателей комиссий встретится с представителем государства-председателя Балтийского совета министров (в этом году это Литва), чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между парламентами и правительствами и утвердить совместное заявление Балтийского совета министров.

Балтийская Ассамблея является международной организацией, способствующей сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 года в Таллинне.

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