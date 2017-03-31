Балтийская ассамблея обсудит в Тарту развитие профессионального образования

Сегодня в Тарту комитет Балтийской Ассамблеи по образованию, науке и культуре обсудит развитие профессионального образования и курсов по повышению квалификации в Балтийских странах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Сегодня в Тарту комитет Балтийской Ассамблеи по образованию, науке и культуре обсудит развитие профессионального образования и курсов по повышению квалификации в Балтийских странах.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муста, Балтийские страны должны более тесно сотрудничать друг с другом в вопросах развития профессионального образования. ”Наши заботы похожи на заботы коллег из Латвии и Литвы. Например, как повысить престижность профессионального образования и как привести учебные программы в соответствие с современными требованиями. Важно, чтобы профессиональные училища преподавали в соответствии с современными и новейшими технологиями, поскольку в долгосрочной перспективе это влияет на стабильность экономики”, — сказал руководитель эстонской делегации в Балтийской ассамблее.

По оценке члена комиссии по культуре Кристы Ару, вопрос о профессиональном обучении и сотрудничестве в Балтийских странах шире, чем современная сеть профессиональных учебных заведений или уровень преподавания.

”Вместе мы должны не бояться смотреть в будущее, чтобы в ближайшие годы, используя в наших государствах новейшую аппаратуру и технологии, быть готовыми учить и переобучать на специальности, у которых сегодня, возможно, еще нет и названия”, — сказала председатель комитета Балтийской Ассамблеи по образованию, науке и культуре Ару. Она добавила, что у нас есть отличная возможность перенять опыт Северных стран в этом вопросе.

На заседании также обсудят рекомендации Балтийской ассамблеи Балтийскому Совету Министров по улучшению сотрудничества в сферах образования, науки и инноваций. Также будут подведены итоги результатов PISA прошлого года.

В заседании, которое пройдет в Министерстве образования и науки, примут участие Северный совет, Балтийский совет министров и эксперты из соответствующих областей. Рийгикогу представят Ааду Муст, Криста Ару и Виктория Ладынская.