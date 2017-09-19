Баллотирующийся в Тарту член EKRE был осужден за совершение преступления с применением насилия

На местных выборах на десятом месте по списку EKRE в Тарту баллотируется Тимо Лухт, который в сентябре прошлого года был признан Тартуским уездным судом виновным в совершении преступления с применением насилия, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно обвинениям, в декабре 2015 года возле гаражей на улице Ляэне в Тарту Лухт напал с ракетным пистолетом на другого мужчину, что привело к множественным ранам и кровотечению.

Лухт признал изданию факт нападения, но, по его словам, речь шла о самообороне. ”Он нападал на мою семью”, — сказал он и добавил, что связанные с этим инцидентом споры по его инициативе продолжаются.

Лухт рассказал, что потерпевший говорил про него гадости в присутствии его семьи, в связи с чем ему пришлось использовать находившийся у него в машине вместе с лодочным снаряжением ракетный пистолет. По словам Лухта, он пускал ракеты в воздух, а не в человека, а потом ударил его пистолетом по голове. Его очень удивляет, что в судебном решении повреждения описываются как ”множественные открытые раны головы”.



Полиция задержала Лухта в качестве подозреваемого в декабре 2015 года, и он два дня провел под стражей. Обвиняемый пошел на согласительное производство и признался в совершении преступления, квалифицирующегося как тяжкое нарушение общественного порядка путем угроз оружием или иным похожим на оружие предметом, взрывчатым устройством или веществом. Суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В сентябре этого года условный срок закончился.

Из публичных регистров следует, что его отец — Юри Лухт — тоже является членом EKRE (но на выборах не баллотируется) и тоже был в прошлом году наказан в уголовном порядке за неоднократное ненадлежащее физическое обращение. По словам Тимо Лухта, речь идет о ложном обвинении.

Он говорит, что пал жертвой круговой поруки и масштабной лживой деятельности чиновников. ”Вся полиция и прокуратура Тарту коррумпирована. И городские чиновники, вплоть до мэра Урмаса Клааса. Скоро мы все это разоблачим, сейчас мы собираем доказательства”, — сказал Лухт-младший.

"Мы не обладаем мощью КаПо, чтобы проверять каждого своего кандидата. Конечно, прискорбно, что такое произошло и что мы не проверили человека перед включением в список. Мы сделаем из этого выводы”, — прокомментировал ситуацию председатель EKRE Март Хельме.