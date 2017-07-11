Баллотирующийся по Мустамяэ таксист предлагает жителям района выиграть бесплатную поездку

Таксист из столичного района Мустамяэ Всеволод Юргенсон будет осенью баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления. Мужчина обещает ежедневно разыгрывать бесплатную поездку среди людей, поделившихся на его стене в Facebook мыслями о том, как можно изменить район к лучшему.

„Я имею честь баллотироваться по спискам Центристской партии в Мустамяэ, — говорит мужчина. — Если люди напишут на моей странице в Facebook о своих проблемах: что им нравится в Мустамяэ, что — нет, то раз в день я буду выбирать одного из них и отвозить его из Мустамяэ туда, куда ему будет надо”. С этой целью Юргенсон даже разместил на улице рекламу, призывающую бронировать бесплатную поездку. По его словам, плакат висит всего второй день, поэтому звонков пока немного. Уже два месяца Юргенсон ведет предвыборную кампанию, раздавая ручки с соответствующими надписями и визитки как знакомым, так и совершенно чужим людям в магазинах и на автобусных остановках. Центрист заверил, что ему нравится Мустамяэ и что он намерен участвовать в выборах как минимум ближайшие 40 лет.



Недавно Юргенсон сообщил и другую новость, которая заключается в том, что поездку на его такси можно оплатить биткойнами. По его словам, он стал первым в мире таксистом, принимающим данный вид криптовалюты.