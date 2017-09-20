Баллотирующаяся в Ласнамяэ Анастасия Коваленко не прочь стать ”Осиновским в юбке”

На предстоящих выборах социал-демократы возлагают большие надежды на амбициозную 25-летнюю мотогонщицу и юриста Анастасию Коваленко, которая идет вторым номером по списку партии в Ласнамяэ, пишет Eesti Ekspress.

”Если кто-то назвал бы меня Осиновским в юбке, то я бы приняла это за комплимент”, — сказала Коваленко в прошлую пятницу.

”Я и есть его женская версия, версия политика, которые говорит c представителями двух национальностей, имеет две магистерские степени и свои определенные идеи”.



Жизнь постоянно ставила Коваленко в ситуации, в которые обычно выросший в русскоязычной среде ребенок не попадает. Она ходила в эстонский садик, а после первого класса в преимущественно русскоязычной Таллинской гуманитарной гимназии перешла во Французский лицей. Для этого было необходимо пройти вступительные тесты, после которых директор лицея публично заявил: ”Если кто-то скажет, что задания для детей, не изучающих эстонский язык в качестве родного, слишком сложные, то пусть возьмет пример с Анастасии”.

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