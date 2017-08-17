17.08.2017, 07:15

Баллотируетесь на выборах? Не пропустите инфодень Таллиннской избирательной комиссии


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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsidFoto: Karli Saul

Таллиннская городская избирательная комиссия проводит 23 августа (начало в 15:30) в зале заседаний городской управы на площади Вабадузе, 7 инфодень для партий, избирательных союзов и одиночных кандидатов в депутаты, на котором будут даны ответы на все вопросы, связанные с участием в выборах и выдвижением кандидатов в депутаты.

В повестке дня следующие темы: представление избирательных союзов для регистрации; подача документов для баллотирования и баллотирование в районные собрания; регистрация кандидатов и выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, сообщает Раэпресс.

Речь пойдет также о наблюдателях на выборах и пересчете голосов.

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