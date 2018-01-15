Балканский поворот. Евросоюз снова собрался расширяться: как, когда и зачем?

В 2025 году Евросоюз планирует возобновить процесс расширения и принять в свой состав шесть стран Западных Балкан — Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию, Македонию и Косово. Такое заявление на днях сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. DELFI разбирался, зачем Евросоюзу расширять границы и к каким последствиям это приведет.

Зачем Евросоюзу расширяться?

Идея постоянной экспансии заложена в философию Европейского Союза. Процесс был неофициально приостановлен в конце прошлого десятилетия, когда стало понятно, что в 2004-м ЕС принял на себя слишком большую нагрузку из десяти экономически достаточно слабых и не всегда по-европейски идеологически настроенных стран Восточной и Центральной Европы. Определенную роль сыграл экономический кризис 2008-го, усиливший конкуренцию за финансовые ресурсы внутри ЕС. В 2014 году руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер официально заявил, что следующие пять лет Евросоюз расширяться не будет. Последней страной, присоединившейся к ЕС, стала Хорватия (1 июля 2013 года).

И, тем не менее, в конце 2017 года в Брюсселе вновь заговорили о необходимости расширения географических границ. На этот раз в направлении Западных Балкан. Причин для пересмотра позиции было несколько.

Первая — символическая. Объявление о готовности принимать новых членов должно стать ответом на сепаратистские и евроскептические проблемы ЕС, показав, что Европа, несмотря на Брекзит, Каталонию и Польшу, по-прежнему едина.

Вторая причина — беженцы. Миграционный кризис показал, что Балканы имеют стратегически важную роль для Евросоюза — за 2015 год в лагере для беженцев в сербском Прешево зарегистрировались 600 тыс. человек, которые направлялись в Европу из стран Ближнего Востока и Восточной Африки. Этот маршрут существует уже долгие годы, но поскольку балканские страны не входят в состав ЕС, Брюссель не может его контролировать.

Третья причина — безопасность. В регионе, граничащем с ЕС в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словении, явно наблюдается тренд на возобновление военных конфликтов, и, как полагают в Брюсселе, курс на евроинтеграцию может его изменить.

Четвертая причина — страх перед Россией. Выступая недавно с речью в Сорбонне, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что если не дать странам Балкан ясных перспектив относительно их вступления в ЕС, то они начнут сближение с Россией. Считается, что самые тесные связи с Москвой поддерживает Сербия: эта страна отказывается присоединяться к европейским санкциям против России, принципиально не вступает в НАТО, зато Россия в 2016 году в рамках военно-технической помощи подарила Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники. В Черногории, по утверждению властей этой страны, Россия поддерживает оппозицию, которая активно протестовала против вступления страны в НАТО.

Пятая причина — экономическая. Балканы — это дополнительный рынок из 20 млн. человек. Недра Балканского полуострова богаты каменным и бурым углем. Месторождения нефти и природного газа редки, но часто встречаются месторождения руд цветных металлов. Регион известен разнообразием фауны, флоры, обилием рек и лесов.

Зачем балканским странам вступать в ЕС?

Основная причина — экономическая. Регион, переживший несколько войн, находится в плачевном экономическом состоянии. По данным Всемирного Банка, в 2016 году официальный уровень безработицы в регионе был в 2-3 раза выше, чем в среднем по ЕС: в Сербии — 17,1%, в Черногории — 17,8%, в Македонии — 24%, в Боснии и Герцеговине — 25,4%, в Косово — 33%. Особенно трудно найти работу женщинам и молодым людям (без работы остается почти каждый второй житель в возрасте до 25 лет). При этом для региона характерны демографические проблемы — отток молодого населения за рубеж, увеличение доли людей пожилого возраста. Средняя зарплата в Черногории и Македонии составляет примерно 500 евро, в Албании и Косово — 450 евро, в Сербии — порядка 400 евро.

За последние годы Евросоюз довольно активно инвестирует в регион. В период с 2007 по 2013 гг. в рамках "Инструмента для помощи в присоединении" только Сербии из бюджета ЕС было выделено 1,1 млрд. евро. Вхождение балканской шестерки в состав организации откроет им доступ к различным структурным программам и программам поддержки, чем на правах новичков активно пользуются страны Центральной и Восточной Европы.

Когда планируется расширение?

По словам Жан Клода-Юнкера, при нынешнем составе Еврокомиссии никакие судьбоносные решения о новых членах ЕС приниматься не будут, но почву для них будут активно готовить. В качестве возможной даты расширения ЕС называется 2025 год.

Македония, Албания, Сербия и Черногория уже имеют официальный статус кандидатов в ЕС, Косово собирается подать заявку в ближайшее время. Впрочем, реальные переговоры Брюссель ведет только с Белградом и Подгорицей. И, по утверждению руководства ЕС, именно Сербия и Черногория ближе всего находятся к желаемому членству. Черногория максимально соответствует экономическими Копенгагенским критериям, закрепленным в Маастрихтском договоре. Решение в отношение Сербии будет носить скорее политический характер, продиктованный боязнью усиления российского влияния в регионе.

Какие есть подводные камни?