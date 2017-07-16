B паркe Фалги устанавливают новые скамейки и мусорные контейнеры

Управа района Кесклинн заключила договор с фирмой Atix OÜ,которая установит в парке Фалги новые скамейки и мусорные контейнеры. Работы должны завершиться к 10-му августа, сообщает управа района.

"Парк Фалги стал излюбленным местом для жителей города, особенно для жителей района Кассисаба. Так как каждый день парк посещает большое количество людей, мы решили обновить весь парковый инвентарь, а не ремонтировать его," — прокомментировал старейшина района Кесклинн Таави Пукк.

"Настоящий инвентарь верно прослужил этому парку долгие годы и уже выглядит устало. Совсем скоро заменим старый инвентарь новой дизайнерской городской мебелью, и, надеемся, что новая парковая мебель придётся по душе жителям нашего района," — добавил Пукк. "Уже скоро начнётся демонтаж старого инвентаря и установка нового, что, конечно, доставит некое неудобство гостям парка, но надеемся на понимание. На основании договора, работы должны быть завершены к десятому августа,что означает, что еще этим летом жители района смогут опробовать новые скамейки".

По результатам проведённого управой района Кесклинн конкурса, выиграли фирмы Atix OÜ и ParkDisain OÜ, которые обязуются установить в парке Фалги 26 новых скамеек и 9 новых мусорных контейнеров. Сумма работ составляет 25 574,40 ( с учётом подоходного налога).

Популярный среди жителей нашего города парк находится в центре города между улицами Висмари, Адамсони и Тоомпуйетсеэ. Последний раз парк ремонтировали в 2008 году. Тогда же были отремонтированы парковые дорожки и стены, установлены новые фонари и фонтан.