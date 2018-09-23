23.09.2018, 14:10

Азбука безопасного движения для школьников: основные опасности и способы их избежать


rus.delfi.ee
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Uus liiklusseadus
Foto on illustratiivneFoto: TERJE LEPP

По словам Дагмар Гильден, менеджера по продукту отдела страхования от несчастных случаев Seesam, осенью движение на дорогах становится более интенсивным, и, к сожалению, также увеличивается количество несчастных случаев с участием детей.

По словам страховщика, в осенний период несчастные случаи становятся более частыми именно потому, что все лето жизнь протекала в спокойном отпускном ритме, и вдруг нужно снова привыкать к дорожному движению и быстрому темпу жизни. "В плане предотвращения несчастных случаев, связанных с детьми, крайне важную роль играют родители, которые должны рассказывать детям о возможных опасностях, которые таит в себе дорожное движение, а также о том, как их избежать, и постоянно напоминать об этом детям на протяжении учебного года", — говорит Гильден.

Представитель Seesam собрал для школьников информацию об основных опасностях, связанных с дорожным движением, и учит тому, как их можно избежать.

Дети, которые передвигаются с родителями на автомобиле, делают больше ошибок в качестве пешеходов

Дети, которых в школу возят на автомобиле родители, воспринимают дорожное движение с точки зрения водителя. Чтобы такие дети также научились безопасным образом передвигаться в качестве пешеходов, а также для того, чтобы сократить количество несчастных случаев, родителям следует несколько раз спокойно пройти с ними дорогу от дома до школы, объясняя по пути правила дорожного движения и обращая внимание на возможные опасности на дороге. Детей младшего школьного возраста также можно обучать правилам дорожного движения в игровой форме. С одной стороны, ребенок будет изучать дорожное движение и станет более самостоятельным, а с другой стороны, если Вы оставите свой автомобиль возле дома, это будет способствовать тому, чтобы сделать и без того слишком интенсивное автомобильное движение в городе немного более спокойным и безопасным.

Пешеходный переход "зебра" не всегда является безопасным на 100%

К сожалению, полосатая "зебра" автоматически не означает, что пешеход или велосипедист могут пересекать ее с закрытыми глазами, и что все водители непременно перед ней останавливаются. Может быть множество причин, по которым водитель не всегда замечает пешеходов, — от погоды и темного времени суток до простой рассеянности. Даже если на двухполосной дороге первый автомобиль и заметит крошечного пешехода, нужно непременно убедиться в том, что второй автомобиль также заметил его и остановился. К сожалению, за последний год несколько ДТП произошло именно на "зебре" со светофором, в результате чего юные пешеходы на несколько недель были прикованы к постели, проходя необходимое лечение. Для безопасного перехода через дорогу нужно сначала остановиться перед переходом, установить зрительную связь с водителем, убедиться в том, что автомобиль действительно остановился, и лишь после этого начать переход.

Смартфоны делают нас более невнимательными

Игры в смартфонах и отправка сообщений друзьям совсем не способствуют созданию безопасной культуры дорожного движения. Помимо школьников, это правило также действует и для водителей, родителей, которые переходят дорогу с коляской, и велосипедистов. Если Вы передвигаетесь по улице, погрузившись в свой мобильный телефон, внимание быстро рассеивается и несчастный случай может наступить до того, как Вы сможете заметить опасность. Если нужно воспользоваться телефонов, остановись, встань на обочину, выполни все необходимые действия и лишь затем продолжай движение.

Взрослые показывают плохой пример

Если взрослый человек переходит дорогу в неположенном месте или на красный свет, маленький пешеход может сделать то же самое, когда в будущем будет переходить дорогу самостоятельно. Тем не менее, один быстрый переход в неположенном месте может повлечь за собой печальные последствия. Предпосылкой для безопасного поведения детей в рамках дорожного движения является пример взрослых, которые ведут себя на дороге осознанно и внимательно. Дети каждый день наблюдают за взрослыми, и поэтому для родителя очень важно показывать хороший пример также за рулем автомобиля. Ведите себя уважительно по отношению к пешеходам, устанавливайте с ними зрительный контакт на "зебре" и в то же время пытайтесь научить своего ребенка правилам дорожного движения.

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С детьми, передвигающимися на двухколесных транспортных средствах, больше всего несчастных случаев происходит именно по дороге домой или в школу, и внимание больше всего рассеивается во второй половине дня. Нередко несчастные случаи также происходят на пешеходных переходах, когда дети спешат и переходят дорогу, не останавливаясь перед переходом и не смотря по сторонам. Закон о дорожном движении, конечно, разрешает велосипедистам пересекать дорогу по пешеходному переходу, однако в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе у велосипедиста отсутствует право преимущественного движения в отношении водителя. Если велосипедист решил передвигаться по тротуару, он должен помнить о пешеходах, не препятствовать им и не представлять для них опасности. Также велосипедист должен двигаться поблизости от пешехода с такой же скоростью, что и пешеход. Кроме того, нельзя забывать о защитном снаряжении для велосипедистов, в т.ч. о мигающей в темноте белой сигнальной лампочке спереди и красной — сзади, а также о желтом или белом боковом светоотражателе как минимум на одном колесе с обеих сторон. Шлем в некоторых ситуациях может спасти жизнь и также должен непременно входить в состав защитного снаряжения велосипедиста.

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