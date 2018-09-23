Азбука безопасного движения для школьников: основные опасности и способы их избежать

К сожалению, полосатая "зебра" автоматически не означает, что пешеход или велосипедист могут пересекать ее с закрытыми глазами, и что все водители непременно перед ней останавливаются. Может быть множество причин, по которым водитель не всегда замечает пешеходов, — от погоды и темного времени суток до простой рассеянности. Даже если на двухполосной дороге первый автомобиль и заметит крошечного пешехода, нужно непременно убедиться в том, что второй автомобиль также заметил его и остановился. К сожалению, за последний год несколько ДТП произошло именно на "зебре" со светофором, в результате чего юные пешеходы на несколько недель были прикованы к постели, проходя необходимое лечение. Для безопасного перехода через дорогу нужно сначала остановиться перед переходом, установить зрительную связь с водителем, убедиться в том, что автомобиль действительно остановился, и лишь после этого начать переход.



Смартфоны делают нас более невнимательными

Игры в смартфонах и отправка сообщений друзьям совсем не способствуют созданию безопасной культуры дорожного движения. Помимо школьников, это правило также действует и для водителей, родителей, которые переходят дорогу с коляской, и велосипедистов. Если Вы передвигаетесь по улице, погрузившись в свой мобильный телефон, внимание быстро рассеивается и несчастный случай может наступить до того, как Вы сможете заметить опасность. Если нужно воспользоваться телефонов, остановись, встань на обочину, выполни все необходимые действия и лишь затем продолжай движение.

Взрослые показывают плохой пример

Если взрослый человек переходит дорогу в неположенном месте или на красный свет, маленький пешеход может сделать то же самое, когда в будущем будет переходить дорогу самостоятельно. Тем не менее, один быстрый переход в неположенном месте может повлечь за собой печальные последствия. Предпосылкой для безопасного поведения детей в рамках дорожного движения является пример взрослых, которые ведут себя на дороге осознанно и внимательно. Дети каждый день наблюдают за взрослыми, и поэтому для родителя очень важно показывать хороший пример также за рулем автомобиля. Ведите себя уважительно по отношению к пешеходам, устанавливайте с ними зрительный контакт на "зебре" и в то же время пытайтесь научить своего ребенка правилам дорожного движения.

Велосипедисты и пользователи самокатов не знают правил

С детьми, передвигающимися на двухколесных транспортных средствах, больше всего несчастных случаев происходит именно по дороге домой или в школу, и внимание больше всего рассеивается во второй половине дня. Нередко несчастные случаи также происходят на пешеходных переходах, когда дети спешат и переходят дорогу, не останавливаясь перед переходом и не смотря по сторонам. Закон о дорожном движении, конечно, разрешает велосипедистам пересекать дорогу по пешеходному переходу, однако в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе у велосипедиста отсутствует право преимущественного движения в отношении водителя. Если велосипедист решил передвигаться по тротуару, он должен помнить о пешеходах, не препятствовать им и не представлять для них опасности. Также велосипедист должен двигаться поблизости от пешехода с такой же скоростью, что и пешеход. Кроме того, нельзя забывать о защитном снаряжении для велосипедистов, в т.ч. о мигающей в темноте белой сигнальной лампочке спереди и красной — сзади, а также о желтом или белом боковом светоотражателе как минимум на одном колесе с обеих сторон. Шлем в некоторых ситуациях может спасти жизнь и также должен непременно входить в состав защитного снаряжения велосипедиста.