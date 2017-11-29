Автором Тотального диктанта 2018 года стала Гузель Яхина

29 ноября 2017 года на традиционной пресс-конференции всемирной культурной акции ”Тотальный диктант” было названо имя автора текста. Им стала известная российская писательница Гузель Яхина, сообщает Раэпресс.

”Таллинн является постоянным участником акции, а сейчас к тому же борется за право называться столицей Тотального диктанта-2018, — напомнил председатель горсобрания Михаил Кылварт. — Мы очень внимательно следим за новостями из штаба акции в Новосибирске, ведь получение статуса столицы означает и то, что Гузель Яхина может прочесть свой текст именно в нашем городе”.

Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех Яхиной принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов ”Зулейха открывает глаза” (2015 г.), за который автор получила премии ”Большая книга”, ”Ясная Поляна”, ”Книга года”.

”Письмо с приглашением стать автором я получила ночью и сразу же ответила ”да”. Три текста, которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман ”Дети мои”. В нем рассказывается о судьбе поволжской немецкой автономии 1916–1938 гг. Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа — это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим ”микроскопом”. Я поняла, что день диктанта — это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после”, — рассказала Гузель Яхина.

Решение о том, кто станет автором Тотального диктанта, принимает Штаб и Экспертный совет акции. Главным желанием организаторов остается, как и прежде, знакомить читателя с хорошей современной русской литературой, призналась руководитель проекта Ольга Ребковец.

Диктант пройдет 14 апреля 2018 года в тысяче городов по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

В прошлом году проект собрал больше 200 000 участников со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 000 человек, а количество стран, где пройдет акция, увеличится до восьмидесяти.