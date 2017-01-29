Автор проекта новой многоязычной школы: ваши дети гораздо способнее, чем вы думаете!

1 сентября в столичном районе Пыхья-Таллинн для перво- и второклашек откроет свои двери частная Открытая Школа, в которой как эстонские, так и русские ребята будут учиться по методике языкового погружения – полдня на родном языке, полдня на неродном. Со временем к двум языкам добавится и третий – английский.

14 января в ходе презентации нового проекта на вопросы родителей будущих учеников отвечали его авторы Ийрис Оосалу, Артур Таэвере, Расмус Раск и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, пишет "Учительская газета".

Побывавший на презентации редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет о том, что открываемая школа будет с реальным уклоном — уроков математики будет в ней больше обычного. Если русскоязычные родители, как правило, вынуждены решать, станет ли их ребенок русским или эстонцем — то есть пойдет ли он в русскую или эстонскую школу, то в Открытой Школе подобного выбора делать не придется. Новый язык ребята будут изучать на базе не родного, а изучаемого же языка, который им будет преподавать его носитель. ”Ваши дети гораздо способнее, чем вы думаете”, — утверждает Расмус Раск, добавляя при этом, что дети будут учить не только и столько русский, эстонский или английский, сколько сразу предметы на этих языках.

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Плата за учебу составит 110 евро в месяц, причем в долгосрочной перспективе школу планируется превратить из частной в обычную бесплатную. В два первых класса без каких-либо вступительных экзаменов планируется взять 60 учеников, а во второй — 30. С первого по третий классы учителя будут вместо привычных оценок использовать формирующее оценивание. Качество же знаний по различным предметам не должно пострадать, поскольку ученики будут изучать дисциплины по методике проектного обучения на нескольких языках уже с первого, а не с седьмого класса. В течение первых трех лет учителя не будут давать ученикам домашних заданий, обещают руководители учебного учреждения.

Уже к концу февраля должен определиться окончательный состав педагогического коллектива, обучение которого продлится вплоть до 1 сентября. Помимо учителей в школе будут работать также их помощники и социальный педагог.