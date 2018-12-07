Автор книги ”Наемник нашего времени” бывший сотрудник уголовной полиции Калле Кландорф: это не просто выдумка

В пятницу состоялась презентация первой русскоязычной версии криминального романа ”Наемник нашего времени”, автором которой является бывший сотрудник уголовной полиции, руководитель спецслужб, а в настоящее-время вице-мэр Таллинна — Калле Кландорф.
”Я убеждён, что и русскоязычному читателю будет интересно познать истинные причины событий, произошедших в новейшей истории Эстонии, — подчеркнул автор, ссылаясь на реальные факты, заложенные в сюжет его книги. — В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов”.
„Наемник нашего времени” — это объединённая версия криминальных романов ”Наемник нашего времени. Одинокий волк” (2013 года выпуска) и ”Наемник нашего времени. Игра в кошки-мышки” (2015 года выпуска), изданных на эстонском языке.
”Я считаю, что люди, находившиеся в эпицентре каких-либо особых событий и способных на их письменное изложение, не должны слишком затягивать с их изданием. Эстонские криминальные романы зачастую описывают события слишком далекого времени или же переполнены вымыслом. В моих книгах выдумки нет. Некоторые герои романа и, разумеется, обстоятельства легко узнаваемы. Безусловно, в книге нет абсолютной истины, так как, будучи автором, я изложил свое видение относительно тех или иных событий того времени”, — интригующе подытожил Калле Кландорф.
„Наемник нашего времени” — это криминальный роман c политическими элементами. ”Русскоговорящий читатель имеет право знать как и с кем имела дело Эстонская криминальная полиция, а также против каких организаций вели борьбу спецслужбы молодой страны.”- добавил автор и пообещал издать другие части эпопеи ”Наемник нашего времени” на русском языке, в случае, если этого пожелает читатель.
В 2010 году в соавторстве Калле Кландорфа с Аннели Аммас была издана книга ”Калле Кландорф. Преследователь и преследуемый”.
В 2013 году вышла книга ”Наемник. Одинокий волк”.
В 2015 году была выпущена книга ”Наемник. Игра в кошки-мышки”, а в 2017 году — ”Наемник. Охота за ядерным чемоданчиком”
В начале 2019 года будет издана четвертая книга криминального романа ”Наемник нашего времени” на эстонском языке.