Автор книги ”Криминальная Эстония” — о старых и новых ОПГ и кандидатах на местных выборах

Автор нашумевшей книги ”Бандитский Ида-Вирумаа”, изданной в 2003-м, Светлана Логинова переиздала ее, дополнив примерно на 30 процентов. В новой версии она носит название ”Криминальная Эстония”, и в ней идет речь не только об организованной преступности в ее классическом, пришедшем из 90-х, виде, но и о бескровных коррупционных преступлениях, в которых были замешены многие из тех, кто баллотируется сейчас в местные собрания. Автор утверждает, что выход книги не был приурочен к выборам, это совпадение.

- Произошедшее год назад убийство крестного отца эстонского криминального мира, Николая Таранкова, его похороны показали, что и суровые мужчины, не пытающиеся мимикрировать под бизнесменов, никуда не делись, и интерес публики к теме организованной преступности по-прежнему очень высок. Можно ли сказать, что ваша книга, дополненное переиздание, стала ответом на проявившийся тогда запрос общественности?

- Нет, конечно. Убийство Таранкова никак не повлияло на сроки появления книги в свет и, безусловно, ее издание не является ответом на запрос общественности. Я как журналист попыталась в книге подать новые факты, связав их со старыми, проанализировать деятельность ОПГ, воссоздать общую картину, зная, что интерес людей к теме организованной преступности всегда был, есть и будет. Другой вопрос, что у обывателя в какой-то момент может создаться иллюзия, что сама организованная преступность куда-то делась, но это уже ”заслуга” полиции, не заинтересованной сегодня в том, чтобы об этом говорили. Нередко даже о серьезных преступлениях не сообщают общественности, но чаще они растворяются в криминальной хронике. Очередное убийство, которое обыватель принял за бытовуху, в действительности может быть совершено в рамках противостояния преступных группировок.

- С другой стороны книга заканчивается разбором коррупционных дел нарвской власти, причем сравнительно недавних. Например, приговор по делу, в котором фигурирует бывший председатель финансовой комиссии Федор Овсянников, а также бывший вице-мэр Андрей Филиппов, только в сентябре был подтвержден Госсудом. А перед этим вы пишете о коррупции в Йыхви и Кохтла-Ярве. При этом книга вышла буквально накануне выборов в местные самоуправления. Вы надеетесь, что она поможет избирателям сделать правильный выбор?

- Я не ставила перед собой цели помочь избирателям с выбором кандидатов в депутаты. Выход книги накануне выборов — случайность. Я думаю, что факты, изложенные в книге, вряд ли помешают кому-то из названных в книге персонажей коррупционных скандалов снова занять теплые кресла, потому что избираются они не поодиночке, а по партийным спискам. Это гнилая система, помогающая коррумпированным насквозь ”избранникам народа”, в ком этот самый народ давно разочаровался, забраться на верхушку политической пирамиды. Если эти чиновники и бывшие депутаты, лишенные депутатского статуса из-за приговора суда, не смогут попасть в ряды ”избранников народа”, они займут кресла руководителя каких-нибудь муниципальных предприятий. И уже оттуда будут диктовать свои условия прикормленным депутатам.

- Быть может, рассказом о вполне себе мирной коррупции после историй кровавой мясорубки 90-х вы просто намекаете читателю на то, что вот такой будет организованная преступность будущего — кабинетной, вегетарианской?

- Организованная преступность никогда не будет вегетарианской. ОПГ — это своего рода акулы, пожирающие себе подобных, но более слабых. Борьба за сферы влияния всегда связана с жестокой борьбой, с кровью и насилием.

- Но ведь и представители организованной преступности, вышедшие из 90-х, сегодня решают свои вопросы по большей части иначе, чем раньше, без стрельбы. С чем это, прежде всего, связано?

- Вероятно с тем, что, как ни крути, организованная преступность в какой-то мере контролируется правоохранительными органами, не дающими развязать полномасшабную войну. И сам криминальный мир пытается решить большинство вопросов без крови, потому что времена "вендетты" миновали. Стабильность устраивает обе стороны — и криминальный мир, и правоохранительные органы. Но грань между миром и войной не является непреодолимой. Достаточно кому-то резко, с крупными последствиями для всех, перешагнуть эту грань, и вновь могут вернуться ”кровавые девяностые”.

- После смерти Таранкова встал вопрос о том, кто после него станет лидером преступного мира Эстонии? Он до сих пор открыт?

- Да.

- Что же удерживает ситуацию в равновесии? Почему не происходит глобальной войны в преступном мире?

- На мой взгляд, это заслуга Харона Дикаева, лидера "жесткой руки" и, как мне кажется, единственного претендента на место Николая Таранкова. Он сейчас не на свободе, но достаточно влиятелен, чтобы контролировать происходящее.

- Что вы думаете об опасности романтизации преступного мира в наше время? Есть ли опасность того, что ”90-е” повторятся в какой-то более сложной экономической ситуации?

- Я — прагматик до мозга костей, поэтому точно могу сказать: вся романтика заканчивается на тюремных нарах или в могиле. Это понимает и современная молодежь, в том числе русскоязычная, понимает гораздо лучше, чем молодежь 90-х, потому что лучше знает, что такое организованная преступность, криминальный мир. Опять же есть пример бандитского расцвета 90-х, о котором важно говорить как раз для того, чтобы люди адекватно оценивали эту ”романтику”. Опасность повторения 90-х всегда существует, но надо надеяться, что оно никому — ни самому преступному миру, ни правоохранительным органам — не нужно, а посему все будут стараться сохранить относительную стабильность.

- В чем была мотивация молодых ребят, которые шли в бригады в 90-х? Общая неустроенность в новом мире, отсутствие перспектив? Движение за социальную справедливость? Ведь не жажда наживы в чистом виде? Суммы бандитских заработков, которые звучат в вашей книге, по нынешним меркам зачастую смешны. Заказное убийство за 1000 долларов, например.

- Это с высоты сегодняшнего дня они кажутся смешными, а вы спроецируйте эти суммы на те годы, когда происходили убийства за 1000 долларов. Убийцами двигали исключительно мотивы наживы. Их мир был растоптан, социальная разруха и отсутствие перспектив в будущем сыграли свою роль, но мотивация была одна: молодым ребятам хотелось жить на широкую ногу, вкусно есть и пить, иметь красивых девочек и дорогие машины. И поскольку честным путем на это было не заработать, они пускались на все тяжкие.

- Пытались ли когда-то воры в законе захватить власть над преступным миром Эстонии, вытеснить авторитетов, вознесшихся в 90-е, но не интегрированных в большой воровской мир?

- Да, в свое время такая попытка была. Московские воры в законе пытались укрепиться в Эстонии, но это не удалось по двум причинам. Во-первых, у нас в криминальном мире нет такого, с позволения сказать, ”института” — воры в законе, а, во-вторых, наш криминальный мир не принял российских гастролеров этой масти.

- В вашей книге, можно сказать, почти не звучит прямая речь криминальных авторитетов. Предлагали ли вы кому-то из них самим дать оценку событиям давно минувших лет, рассказать свою версию?

- Да, именно с их слов картина многих событий и воссоздана. Дело в том, что правоохранительные органы подают события в своем ключе, зачастую не зная многих деталей. Комментарии полиции часто носят субъективный характер. Для объективности надо выслушать и вторую сторону. Но публиковать в книге цитаты криминальных авторитетов невозможно. В том числе потому, что когда меня приглашали на встречу с кем-то их них, то всегда тщательно проверяли — нет ли при мне диктофона. Но дело не только в невозможности привести точную цитату — в этом мире, в теневом, просто не принято ”светиться”.

- Какой вообще была реакция героев первой книги, ”Бандитский Ида-Вирумаа”, на нее?

- Разной. Большинство персонажей — умные, трезвомыслящие люди, которые понимали, что факты, собранные в книге, не высосаны из пальца. Но нашлись и такие, кто угрожал расправиться со мной физически или подать на меня в суд.

Из аннотации к книге ”Криминальная Эстония”

Светлана Логинова говорит, что криминальный мир Эстонии как жил, так и живет по своим законам. Появились новые организованные преступные группировки (ОПГ), возглавляемые молодыми лидерами и ориентированные, в основном, на наркоторговлю. Освободились из мест заключения прежние лидеры, которые тоже хотят красиво жить. Кого-то из них убили, кто-то покинул Эстонию…

”Я постаралась внести во второе издание все факты и события, произошедшие за эти годы, кроме тех уголовных дел, которые в стадии расследования и судебных процессов, которые еще не начались или не закончились. Некоторые события я рассматриваю в свете полученных мною новых фактов и сведений, например, убийство кохтла-ярвеского депутата Николая Князева”, — рассказывает Светлана Логинова.

Изменить название книги ее побудила география совершения преступлений, шагнувшая далеко за пределы Ида-Вирумаа.

”Книга является журналистским очерком, все имена в ней подлинные, поэтому я считаю себя не столько писателем, сколько журналистом”, — отмечает Логинова.