Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил

”Крена еще не было, но ощущалось сильное волнение, раздавались громкие звуки. В какой-то момент судно накренилось”, — вспоминает он. Крен был настолько велик, что стена вдруг будто стала полом.

Со стола попадали все вещи, в том числе фотоаппарат и будильник. Микаэль положил их в карман. То, что при падении из будильника выпали батарейки, он заметил лишь потом. Теперь этот предмет из прозрачного пластика фиолетового цвета является экспонатом Шведского морского музея. Стрелки часов застыли, таким образом зафиксировав момент появления крена.

”Я не ношу ручных часов, поэтому положил на всякий случай будильник в карман. Фотоаппарат тоже. Поскольку дверь каюты была открыта, я не хотел, чтобы они больше падали или же потерялись”, — пояснил Микаэль. После этого он отправился к инфостолу, чтобы выяснить, что произошло.

”По коридору еще можно было идти. Но судно было уже сильно накренено, это было непросто. — отметил он. До инфостола он так и не добрался. — Когда я дошел до лестницы, царила паника, люди кричали. Я сразу же принял решение подниматься наверх на внешнюю палубу к спасательным шлюпкам”.

По его словам, перед тем, как добраться до палубы он услышал, как слабый женский голос передает предупреждение на эстонском языке. ”Тревога, тревога, на корабле тревога…”, — повторил Микаэль слова той женщины. На шведском и английском языках этого сообщения не прозвучало.

В материалах расследования кораблекрушения отмечается, что по большому счету спастись удалось тем, кто услышал этот слабый женский голос будучи уже на внешней палубе или близко к ней. Те, кто на момент этого сигнала тревоги находились внутри судна, наружу не выбрались, поскольку коридоры стали непроходимыми. Длинные коридорные пролеты ложившегося на борт судна превращались в глубокие колодцы, люди падали или же им не удавалось перепрыгнуть образовавшиеся окна. Лестницы тоже стали непроходимыми.

К тому моменту, как Микаэль достиг последних ступенек, судно накренилось еще больше. Его восприятие сильно отличается от материалов расследования.

”Когда я полез вверх по лестнице, судно накренилось на 45 градусов. По коридорам невозможно было передвигаться, люди падали. Прикрепленные к стенам перила, за которые судорожно хватались люди, отлетели. Все это произошло, когда я был на последних ступеньках лестницы”, — продолжил он.

Слова Микаэля наталкивают на размышление о статистике — выжили преимущественно мужчины, самому молодому было 12 лет. Дети погибали, женщин также спаслось немного. Микаэль выжил не в последнюю очередь по той причине, что он был молод и высок.

”Я был наверху лестницы, я должен был как-то справиться. От двери, которая теперь находилась наверху, меня отделяло около двух метров. Люди вокруг меня кричали и падали”, — продолжил мужчина, объяснив, что ему удалось ухватиться за дверную ручку и выбраться наружу, подтянувшись.

Он был одним из последних, кто смог выбраться, на палубе было полно людей — они суетились у спасательных плотов или одевали спасательные жилеты. Закрепить жилет оказалось непросто и с этой задачей Микаэль не справился — он понял это лишь тогда, когда после прыжка в воду жилет с него слетел. Стоя на внешней палубе, он не знал что делать.

”Я стоял и смотрел. В момент стресса мыслительные процессы очень интенсивны, они отбирают всю энергию”, — сказал Микаэль. Крен судна увеличился, люди перестали выбираться на палубу. Оставшиеся внутри оказались заперты в ловушке.

Микаэль решил, что на судне стоит оставаться так долго, насколько это возможно, поэтому он не спешил прыгать в воду. По мере увеличения крена он и другие люди карабкались по борту подальше от воды. В конце концов Микаэль обнаружил себя и еще несколько человек на поверхности корпуса ниже ватерлинии. На плаву оставался последний кусочек ”Эстонии”.

”В какой-то момент я заметил вдали огни Mariella и Silja, это напомнило мне о фотоаппарате. Я просто держал его перед собой и пытался вспышкой привлечь внимание. Один снимок я сделал, направив фотоаппарат вверх — для вертолета”, — только потом он понял, насколько глупой была эта затея.