06.04.2018, 11:57

Автомобильное движение по площади Виру будет перекрыто


rus.delfi.ee
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Viru Väljak
Foto: Vallo Kruuser

Автомобильное движение по площади Виру по распоряжению Таллинской городской управы перекрывалось 5 апреля с полуночи до 6 часов утра и будет перекрыто еще 7 апреля с 16.30 до 20.30 и 9 апреля с полуночи до 6 часов утра, сообщает Раэпресс.

Это связано с установкой инсталляций, проведением концерта и демонтажем инсталляций проводимого в Таллинне с весны 2009 года городского фестиваля "Таллинская музыкальная неделя"(Tallinn Music Week (TMW)), нацеленного на развитие творческого духа, свободу творчества и поиска. В рамках фестиваля проводится конференция.

Нынешние инсталляции знакомят с идеей новой главной улицы города.

Поскольку организатор выставки не ставит целью получение выгоды, то он был освобожден также от уплаты сбора за перекрытие улицы, который составил бы 560 евро.

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