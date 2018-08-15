15.08.2018, 11:09

Автомобилисты, вперед! В Таллинне вновь пройдут соревнования по парковке

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Jõulueelne rahvamass Rocca Al Mares
Jõulueelne rahvamass Rocca Al MaresFoto: Andres Putting

В пятницу, 24 августа, с 12:00 до 14:00 на парковке торгового центра Rocca al Mare вновь состоятся соревнования по парковке PZU, где будет выбран лучший парковщик Таллинна, а эксперты поделятся полезными советами о парковке.

Организуемый страховой компанией PZU конкурс ”Лучший парковщик Таллинна” проходит второй год подряд. По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, главная цель соревнований — способствовать повышению культуры движения в Эстонии и поделиться с людьми простыми, но важными советами.

”В прошлом году компания PZU рассмотрела 3200 связанных с парковкой страховых случаях на сумму 2,6 миллиона евро, а по состоянию на начало августа этого года нам сообщили уже о 1900 таких случаях общей стоимостью примерно в 1,4 миллиона евро”, — сказал Танне и отметил, что, по данным PZU, связанные с парковкой аварии составляют около 40% всех случаев дорожного страхования.

В рамках мероприятия о приемах правильной парковки помимо Яануса Танне также расскажут член правления Autosõit OÜ Индрек Мадар и руководитель сферы профилактики ущерба Эстонского фонда дорожного страхования Юлли Рейметс. Показательную поездку, среди прочих, совершит репер Reket. Развлекать гостей и участников мероприятия будет комик Маттиас Наан. Ведущим мероприятия и соревнований является известный радиоведущий Маргус Кийвер.

Желающие участвовать в соревнованиях могут зарегистрироваться здесь.

Tallinn Hockey weekend
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