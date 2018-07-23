В связи с восстановительным ремонтом улицы Ярвеотса сегодня с 10 часов утра и до конца рабочего дня 1 августа автобусы линий 36 и 61 идут в объезд.



Маршрут объезда автобусов 36-й линии пролегает в обе стороны по улицам Ыйсмяэ, Ярвеотса и Академия с временной остановкой на улице Ярвеотса близ перекрестка с улицей Академия.

Автобусы 61-й линии идут в объезд в обе стороны по Палдискому шоссе и улице Астангу с разворотом на улице Астангу, на кругу до перекрестка с улицей Ярвеотса, и с остановкой Ярвеотса на Палдиском