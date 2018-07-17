17.07.2018, 13:15

Автобусы линий 36 и 61 будут направлены в объезд


rus.delfi.ee
EST
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В связи с восстановительным ремонтом улицы Ярвеотса с 10 часов утра 23 июля и до конца рабочего дня 1 августа автобусы линий 36 и 61 будут направлены в объезд.

Маршрут объезда автобусов 36-й линии будет пролегать в обе стороны по улицам Ыйсмяэ, Ярвеотса и Академия с временной остановкой на улице Ярвеотса близ перекрестка с улицей Академия, сообщает Раэпресс.

Автобусы 61-й линии пойдут в объезд в обе стороны по Палдискому шоссе и улице Астангу с разворотом на улице Астангу, на кругу до перекрестка с улицей Ярвеотса, и с остановкой Ярвеотса на Палдиском шоссе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Третьего эстоноземельца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее



В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

17.07.2018
Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

ОНЛАЙН-БЛОГ | Словно в Южной Европе: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




МНЕНИЕ: Дискотека на кладбище

17.07.2018
С вами случаются дежавю? Нечто в этом роде возникло у меня при чтении опубликованного на днях сообщение о том, что правительство Таиланда решило превратить в одну из главных туристических достопримечательностей страны пещеру Тхам Луанг, где более двух недель находились заблокированные водой 12 детей-футболистов и их тренер.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ