17.07.2018, 13:15

Автобусы линий 36 и 61 будут направлены в объезд


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В связи с восстановительным ремонтом улицы Ярвеотса с 10 часов утра 23 июля и до конца рабочего дня 1 августа автобусы линий 36 и 61 будут направлены в объезд.

Маршрут объезда автобусов 36-й линии будет пролегать в обе стороны по улицам Ыйсмяэ, Ярвеотса и Академия с временной остановкой на улице Ярвеотса близ перекрестка с улицей Академия, сообщает Раэпресс.

Автобусы 61-й линии пойдут в объезд в обе стороны по Палдискому шоссе и улице Астангу с разворотом на улице Астангу, на кругу до перекрестка с улицей Ярвеотса, и с остановкой Ярвеотса на Палдиском шоссе.

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