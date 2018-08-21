21.08.2018, 11:57

Автобусы линий 23 и 61 направляются в объезд


rus.delfi.ee
EST
MUPO reid
Sõidupileti validaatorFoto: Karin Kaljuläte

В связи с асфальтированием перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ в воскресенье, 26 августа, с начала и до конца дневного движения автобусов автобусы линий 23 и 61 будут в сторону Кадака направлены в объезд.

Маршрут автобусов линии 23 пройдет по улицам Тонди, Линну, Нымме, Ретке и Рахумяэ с остановками на объезде Ретке и Ластехайгла на улице Ретке и Вястрику — на улице Линну. Автобусы линии 61 пойдут по улицам Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой Энергия на улице Рахумяэ, после перекрестка с улицей Электрони, сообщает Раэпресс.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

21.08.2018
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Президент Рюйтель на приеме — об отношении к селфи и речи Кальюлайд

21.08.2018
Вчера на президентском приеме президент Рюйтель сказал корреспонденту, что о селфи он особо не слышал и делал их мало. И потому решился сфотографироваться таким образом с журналистом.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €

ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше

21.08.2018
”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель.
Подробнее



Петербуржец на Дне семьи: ладно, скажу, не посадят. У русских чувство родины основано на атрибутах, у эстонцев есть чувство kodumaa

20.08.2018
Сегодня, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента.
Подробнее

ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула

21.08.2018
Несколько взрывов произошли в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник, сообщает афганский телеканал "Толо". По его данным, обстрелу подвергся президентский дворец.
Подробнее