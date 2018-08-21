Автобусы линий 23 и 61 направляются в объезд

Маршрут автобусов линии 23 пройдет по улицам Тонди, Линну, Нымме, Ретке и Рахумяэ с остановками на объезде Ретке и Ластехайгла на улице Ретке и Вястрику — на улице Линну. Автобусы линии 61 пойдут по улицам Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой Энергия на улице Рахумяэ, после перекрестка с улицей Электрони, сообщает Раэпресс.