Liiklusummik Rocca al Mare ringristmikul Foto: Kert Saarma

В связи с дорожными работами на участке улицы Вабаыхумуузеуми между улицами Мыйза и Лыука с 26 июня автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B направляются в объезд, сообщает Раэпресс.