В связи с дорожными работами на участке улицы Вабаыхумуузеуми между улицами Мыйза и Лыука с 26 июня автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B направляются в объезд, сообщает Раэпресс.
Маршрут объезда в сторону Какумяэ: Палдиское шоссе, улицы Раннамыйза, Лаука и Вабаыхумуузеуми. В сторону Балтийского вокзала автобусы линий 41, 41B пойдут по улицам Вабаыхумуузеуми, Лыука, Раннамыйза и Палдискому шоссе.
Отменяются остановки Рокка-аль-Мареская школа на улице Вабаыхумуузеуми и Мыйза на одноименной улице. На направлении к вокзалу временная остановка Рокка-аль-Маре создается на улице Вабаыхумуузеуми до перекрестка с улицей Лыука.