09.05.2018, 22:00

Автобусы линии 8 пойдут в объезд


rus.delfi.ee
EST 1
Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustreerivFoto: Helena Pass

В связи с асфальтированием улицы Меривялья в районе перекрестка с улицей Рандвере с 7 часов утра и до конца рабочего дня 12 мая автобусы линии 8 в обоих направлениях будут совершать объезд, сообщает Раэпресс.

Объезд будет проходить по бульвару Суплузе, улицам Борнхёэ и Рандвере с остановками: на выезде из города на бульваре Суплузе (после перекрестка с улицей Меривялья) и на улице Борнхёэ (до перекрестка с улицей Рандвере), а на направлении к центру города — на улице Рандвере (до перекрестка с улицей Борнхёэ).

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

09.05.2018
9 мая в стране отмечали и День Европы, и День Победы. Также сегодня астролога Игоря Манга обвинили в домогательствах, а ночью стало известно, что Элина Нечаева прошла в финал Евровидения. Обо всем самом интересном — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

"Засунул руку в штаны". Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами

09.05.2018
В сегодняшней передаче "Pealtnägija" будет история об общественном деятеле, который, как утверждается, домогается своих клиенток. По словам источников Delfi, речь идет об астрологе Игоре Манге.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

09.05.2018
Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.
Подробнее